Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 273 украинских БПЛА самолетного типа.
Как сообщили в Минобороны России, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом, Татарстаном, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями. Кроме того, беспилотники уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.
Над Ленобластью сбито три беспилотника.