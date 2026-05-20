Над регионами России ночью сбили 273 украинских беспилотника

Над регионами России ночью сбили 273 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 273 украинских БПЛА самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны России, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом, Татарстаном, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями. Кроме того, беспилотники уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Над Ленобластью сбито три беспилотника.

В Ленобласти отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
БПЛА минобороны Россия
В Петербурге арестовали участников наркошопа, у них изъято почти 5,5 кг наркотиков

Правоохранители задержали группу из пяти человек, которых подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ в Петербурге и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По словам официалього представителя ГУ МВД России Ирина Волк, группа обслуживала наркошоп в теневом сегменте интернета. У каждого участника были свои обязанности: приезжая из Комсомольска-на-Амуре отвечала за склад с запрещенными веществами на Пискаревском проспекте, 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых было обнаружено 5,4 кг наркотиков, часть из которых была подготовлена для продажи.

В Петербурге и Ленобласти раскрыли схему хищения выплат у военных-контрактников
Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении выплат у военных-контрактников и незаконной банковской деятельнос...
Возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Петербург Ленобласть наркотики Мвд

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
