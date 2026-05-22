За ночь над регионами РФ сбили 217 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 217 украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны России.

За ночь над регионами РФ сбили 217 украинских БПЛА - БПЛА сбиты над 18 регионами, в том числе над Петербургом и Ленобластью.
Фото: Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Петербургом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пока не информировал в соцсетях об атаке БПЛА в городе. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех сбитых дронах минувшей ночью.

Новости Социум

Спасатели Ленобласти приняли участие в учебно-методическом сборе

С 18 по 22 мая на территории ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» прошел учебно-методический сбор.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.

В мероприятии приняли участие руководители водолазных работ, водолазные специалисты и врачи по водолазной медицине, а также спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В течение недели они прошли технические и практические испытания, сдали зачеты. По результатам сбора спасателям были подтверждены квалификации и допуски по руководству проведения водолазных работ.

Кроме того, участники сбора обменялись опытом проведения водолазных работ и ознакомились с новейшими образцами оборудования и снаряжения.

