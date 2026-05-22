Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 217 украинских БПЛА за ночь, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Петербургом.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пока не информировал в соцсетях об атаке БПЛА в городе. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех сбитых дронах минувшей ночью.