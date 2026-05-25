weather 15.4°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / Над регионами России за ночь сбили 173 украинских БПЛА

Новости Главное СВО

Над регионами России за ночь сбили 173 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 173 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Над регионами России за ночь сбили 173 украинских БПЛА - Дроны сбили над 14 регионами России.
Фото: Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

При ночной атаке на Белгородскую область погиб житель Грайворона, сообщил оперштаб Белгородской области. При ударе РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Брянской области погиб мирный житель, сообщал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Вам будет интересно
Россия нанесла по Украине удар возмездия баллистическими ракетами «Орешник»
Вооруженные силы России нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник» по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по г...
24.05.2026
812

Теги

БПЛА Россия минобороны
Для души Новости Главное

Дрозденко приглашает полюбоваться красотами Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал жителям региона хорошей недели.

В своем обращении он подчеркнул красоту природных мест в Ленинградской области, таких как озеро Вуокса, река Волхов, Онежское и Гусиное озера.

«Все это живописные и безмятежные места. Где от красоты природы сами собой рождаются мысли, о которых в городе даже не вспомнишь», - отметил губрнатор.

Вам будет интересно
Редкий парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом в июне
Фото: Freepik. Жители России смогут наблюдать мини-парад планет 12 июня. В этот день Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у запад...
17.05.2026
590

Теги

Дрозденко озера реки Ленобласть

Популярное

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась

09:30 25.05.2026

В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую девушку
В Петербурге мужчина облил кислотой и ударил ножом бывшую девушку

07:30 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться