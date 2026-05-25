Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 173 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.

При ночной атаке на Белгородскую область погиб житель Грайворона, сообщил оперштаб Белгородской области. При ударе РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Брянской области погиб мирный житель, сообщал врио губернатора региона Егор Ковальчук.