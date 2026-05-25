weather 15.3°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / Сотовые вышки впишут в городские пейзажи с помощью архитекторов

Новости Социум

Сотовые вышки впишут в городские пейзажи с помощью архитекторов

Запущен проект по переосмыслению внешнего вида объектов связи с учётом особенностей городской среды. Разработать новый дизайн опор базовых станций смогут архитектурные бюро со всей страны. Лучшую концепцию планируют реализовать в 2027 году: сначала в Москве, а затем в других крупных регионах России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Инициатива реализуется МТС совместно с архитектурным бюро A-House. Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент городского пространства, влияющий на повседневную жизнь людей, работу транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. Задача проекта — найти и внедрить решение, которое сохранит функциональность, технологичность и возможность развёртывания сетей 5G, при этом гармонично вписывая оборудование в городской ландшафт.

Конкурс продлится до 14 июня 2026 года включительно. В состав жюри войдут авторитетные деятели архитектурного сообщества, представители строительной отрасли Москвы и эксперты оператора.

«Петербург и многие места вокруг него прекрасны своей архитектурой: старинными зданиями и памятниками с многовековой историей. При монтаже базовых станций, мы, безусловно, учитываем архитектурные особенности города на Неве с его плотной застройкой и исторической ценностью. Мы запустили конкурс, чтобы найти новые формы объектов связи, представить мегаполисы будущего — технологически и эстетически. Инициатива поможет иначе взглянуть на базовые станции, которые смогут гармонично вписаться в городской пейзаж, дополнить его и даже стать арт-объектами», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук

Теги

Ленобласть мтс Москва Петербург
Новости outside Главное СВО

"Переполнило чашу терпения": ВС РФ начинают нанесение ударов по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве

Российская армия приступает к последовательному нанесению системных ударов по объектам украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на теракт ВСУ в Старобельске. Об этом заявили в МИД РФ.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением после террористической атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. В ответ на теракт Вооруженные силы РФ начинают последовательные удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и центрам принятий решений в Киеве.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Налицо прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов», — заявили в российском МИД.

Как подчеркнули в дипведомстве, террористическая атака по колледжу, где находились дети, «переполнило чашу терпения». Российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в украинской столице, в том числе места «проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Также ударам будут подвержены центры принятия решений и командные пункты.

«В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского», — добавили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, где находились студенты. В результате трагедии погиб 21 учащийся. В ответ на террористическую атаку ВСУ российские войска нанесли массированный удар по различным военным объектам на территории Украины, в том числе баллистическими ракетами «Орешник».

Фото на миниатюре: magnific

Теги

МИД РФ Старобельск

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась
В поселке Красава 14-летняя девочка на питбайке сбила трехлетнего ребенка и скрылась

09:30 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться