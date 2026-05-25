Запущен проект по переосмыслению внешнего вида объектов связи с учётом особенностей городской среды. Разработать новый дизайн опор базовых станций смогут архитектурные бюро со всей страны. Лучшую концепцию планируют реализовать в 2027 году: сначала в Москве, а затем в других крупных регионах России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Инициатива реализуется МТС совместно с архитектурным бюро A-House. Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент городского пространства, влияющий на повседневную жизнь людей, работу транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. Задача проекта — найти и внедрить решение, которое сохранит функциональность, технологичность и возможность развёртывания сетей 5G, при этом гармонично вписывая оборудование в городской ландшафт.

Конкурс продлится до 14 июня 2026 года включительно. В состав жюри войдут авторитетные деятели архитектурного сообщества, представители строительной отрасли Москвы и эксперты оператора.