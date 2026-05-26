Полиция проверила около 400 человек на стройках в Пушкинском районе

Полиция совместно с Росгвардией провели масштабный рейд на строительных площадках в Пушкинском районе Петербурга. Проверки прошли на улице Нины Петрович, Пулковском шоссе и Соколиной улице.

Правоохранители проверили бытовки, документы работников, а также осмотрели курсирующий вблизи автотранспорт. Всего были проверены около 400 человек, из которых 310 — приезжие из ближнего зарубежья, а также порядка 100 автомобилей.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Почти у 30 иностранцев выявили проблемы с документами. Нарушителей доставили в отдел полиции для составления административных протоколов и рассмотрения вопроса о возможной депортации.

Сотрудники Госавтоинспекции также выявили нарушения ПДД - составлено 10 административных протоколов, в том числе за отсутствие страховки, технические неисправности автомобиля и нарушение правил использования ремней безопасности.

Мвд мигранты рейд Петербург
Сергей Перминов: Ленобласть активно развивает кадровый резерв будущих управленцев

Сенатор подчеркнул, что сегодня среди молодежи много талантливых ребят, которые в будущем будут отвечать за ключевые процессы как в регионе, так и стране.

Фото: Валентин Илюшин/ Online47

В Доме правительства Ленинградской области состоялся конкурс среди студентов образовательных организаций высшего образования в кадровый резерв администрации региона. На мероприятии молодые претенденты, преодолевшие этап тестирования, приняли участие в собеседовании с конкурсной комиссией. 

В Ленобласти конкурс проводится уже в 16 раз, а за 15 лет в нем приняли участие 527 участников, из которых 345 были рекомендованы к включению в кадровый резерв. Позже порядка 200 из них пришли на должности в администрацию. 

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал в беседе с ivbg.ru, почему сегодня важно пополнять кадровый резерв молодыми специалистами и какие возможности для студентов открывают такие конкурсы.

«Стремление служить своей малой родине и стране является проявлением гражданской позиции. И среди наших молодых людей и девушек много талантливых и перспективных кадров, вовлекать которые видит своей задачей региональная управленческая команда во главе с Александром Дрозденко. Для этого и организуются кадровый резерв, конкурс и тестирование, его предваряющее», — подчеркнул собеседник.

При этом требования к будущим специалистам предъявляются довольно строгие, однако многие ребята уже в юном возрасте показывают отличные навыки, отметил Сергей Перминов. 

«Важны как качественная профессиональная подготовка по специальности, так и достаточное знание законодательства, которым регулируется отрасль желаемого приложения сил, стремление постоянно развиваться дальше, без которого не представить современного служащего», — заявил он.

Сенатор уверен, что сегодня среди молодого поколения много перспективных людей, которые в будущем будут отвечать за ключевые процессы развития, безопасности и благосостояния как в Ленинградской области, так и в России.

«И мы обязательно продолжим оказывать поддержку самым неравнодушным и достойным на пути профессионального становления, в осознанном выборе служения, понимании того, что необходимо землякам», — добавил Сергей Перминов.

Сергей Перминов

