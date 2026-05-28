Мошенники предлагают «легкий заработок» за фото надгробий погибших бойцов СВО

Мошенники стали предлагать россиянам сфотографировать надгробия участников специальной военной операции или «аллеи героев» в обмен на «легкий заработок», сообщили в МВД.

В МВД предупредили, что за этими «вакансиями» стоит целенаправленная работа украинских спецслужб и мошеннических кол-центров. Полученные данные мошенники используют для звонков родственникам погибших под предлогом выплат от Минобороны.

Собранная информация также передается в разведывательные подразделения ВСУ для применения в том числе в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию обстановки внутри России, пояснили в министерстве.

В МВД предупредили, что за участие в подобных действиях гражданам России грозит уголовная ответственность по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), санкция которой предусматривает от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В отношении иностранных граждан, согласившихся на такой «заработок», будут возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

В Ленобласти коллекторов оштрафовали на 750 тысяч рублей

В Ленинградской области судебные приставы провели профилактические мероприятия в отношении юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. По итогам проверок общая сумма уплаченных штрафов составила 750 тысяч рублей.

Было проведено 126 профилактических мероприятий, в результате которых составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечены три микрофинансовые организации, девять банков и три коллекторских агентства.

Пресс-служба УФССП России по ЛО напоминает, что о неправомерных действиях коллекторов можно сообщить судебным приставам. Обращение можно направить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

