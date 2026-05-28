Мошенники стали предлагать россиянам сфотографировать надгробия участников специальной военной операции или «аллеи героев» в обмен на «легкий заработок», сообщили в МВД.

В МВД предупредили, что за этими «вакансиями» стоит целенаправленная работа украинских спецслужб и мошеннических кол-центров. Полученные данные мошенники используют для звонков родственникам погибших под предлогом выплат от Минобороны.

Собранная информация также передается в разведывательные подразделения ВСУ для применения в том числе в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию обстановки внутри России, пояснили в министерстве.

В МВД предупредили, что за участие в подобных действиях гражданам России грозит уголовная ответственность по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), санкция которой предусматривает от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В отношении иностранных граждан, согласившихся на такой «заработок», будут возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ «Шпионаж».