Градостроительный совет Ленинградской области утвердил новую редакцию генплана Романовского поселения во Всеволожском районе. Документом предусматрена активная жилая застройка и развитие социальной инфраструктуры. Об этом 29 мая рассказали в Комитете по строительству региона.

На сегодняшний день в поселении проживает около 10 тысяч человек, однако эксперты прогнозируют к 2045 году рост численности населения в три раза. Согласно утвержденному плану, общий жилой фонд планируется расширить до 971,5 тысячи квадратных метров. Основная доля приходится на новое строительство, объем которого составит 717 тысяч квадратных метров.

Также проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры. В поселении планируют построить детские сады на 1 755 мест и школы, рассчитанные на 2 960 учащихся. Среди других проектов: школа искусств, спортивная школа, а также сеть библиотек, современных спортзалов и бассейнов.