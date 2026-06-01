Туалетную комнату площадью 8 кв. м выставили на продажу в историческом центре Санкт-Петербурга за 1,1 миллиона рублей. Помещение расположено на Боровой улице на 2-м этаже 7-этажного дома 1847 года постройки.

Покупателю предлагают 2 маленькие комнаты без окон и дверей, но с унитазом.

«Читайте, пожалуйста, описание! Не для проживания (очень маленькие два помещения), окна нет! Центр города! Историческая часть!», – говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что в квартире есть постоянная прописка в Центральном районе. Среди плюсов также указаны бесплатная парковка в центре Санкт-Петербурга за 1,8 тысячи рублей в год, коммунальные платежи в размере 600 рублей и наличие собственного унитаза.

Ранее помещение площадью 8 кв. м сдавали под хранение вещей. Продавец предлагает использовать комнаты под коммерческую деятельность, например, открыть там кабинет мастера маникюра.