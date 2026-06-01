weather 15.9°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / Туалет с пропиской продают за 1,1 млн рублей в Петербурге

Новости Социум

Туалет с пропиской продают за 1,1 млн рублей в Петербурге

Туалетную комнату площадью 8 кв. м выставили на продажу в историческом центре Санкт-Петербурга за 1,1 миллиона рублей. Помещение расположено на Боровой улице на 2-м этаже 7-этажного дома 1847 года постройки.

Туалет с пропиской продают за 1,1 млн рублей в Петербурге - Туалетную комнату площадью 8 кв. м выставили на продажу в историческом центре Санкт-Петербурга за 1,
Фото: spb.cian_ru

Покупателю предлагают 2 маленькие комнаты без окон и дверей, но с унитазом.

«Читайте, пожалуйста, описание! Не для проживания (очень маленькие два помещения), окна нет! Центр города! Историческая часть!», – говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что в квартире есть постоянная прописка в Центральном районе. Среди плюсов также указаны бесплатная парковка в центре Санкт-Петербурга за 1,8 тысячи рублей в год, коммунальные платежи в размере 600 рублей и наличие собственного унитаза.

Ранее помещение площадью 8 кв. м сдавали под хранение вещей. Продавец предлагает использовать комнаты под коммерческую деятельность, например, открыть там кабинет мастера маникюра.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
3983

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум Главное

Система поддержки участников СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне

Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Госсовета по поддержке участников боевых действий. Губернатор Александр Дрозденко рассказал о мерах помощи бойцам после возвращения к мирной жизни. В обсуждении также участвовали Алексей Дюмин и Анна Цивилева.

Система поддержки участников СВО в Ленобласти получила высокую оценку на федеральном уровне - Ленинградская область представила региональный опыт поддержки ветеранов СВО на заседании комиссии Го
Фото: lenobl_ru.

Особое внимание глава региона уделил ветеранам, которые хотят открыть собственное дело. В Ленинградской области для них действует программа «Бизнес Героев 47». Участников обучают основам предпринимательства, помогают запускать проекты и сопровождают на первых этапах работы.

Кроме того, ветераны могут получить льготный заем под 1 % годовых и гранты на развитие бизнеса на сумму от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Как отметил Александр Дрозденко, это одни из самых выгодных условий в стране для участников СВО.

Представленные практики получили высокую оценку. Комиссия рекомендовала другим регионам изучить и использовать опыт Ленинградской области.

Также губернатор предложил новые меры поддержки: преференции при госзакупках, помощь с жильем, выделение земли для бизнеса и дополнительные субсидии работодателям, которые трудоустраивают ветеранов с инвалидностью.

«Наши предложения услышаны. Мы уже помогаем, но планируем делать еще больше», – сказал Александр Дрозденко

Вам будет интересно
Ленобласть заняла 14 место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей
Фото: lenobl.ru Ленинградская область заняла 14-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2025 году. Рейтинг подготовлен РИА...
01.06.2026
143

Теги

СВО Ленинградская область Александр Дрозденко

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю

06:41 01.06.2026

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка
Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка

22:20 31.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться