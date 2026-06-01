Врачи полностью излечили пациента пензенского хосписа с незаживающей раной живота в Петербурге

Пациента из хосписа Пензы с незаживающей раной живота и тяжелыми нарушениями работы желудочно-кишечного тракта спасли врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

В медучреждение 40-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. У него была незаживающая «дыра» в животе и трубки, которые поддерживали функции пищеварения. В 2014 году пациент перенес множество операций на желудочно-кишечном тракте. За 5 месяцев до госпитализации в Санкт-Петербурге его срочно прооперировали в пензенском стационаре.

К моменту поступления мужчина был истощен физически и морально. Специалисты НИИ Джанелидзе решили провести поэтапное хирургическое лечение. После процедур состояние пациента осложнилось нарушениями в работе кишечника и желудка. Врачам пришлось провести лапаротомию.

Позже специалисты установили причину проблем с желудочно-кишечным трактом. Ею оказался первичный гиперпаратиреоз, осложненный гиперкальциемическим кризом. Организм мужчины разрушали доброкачественные опухоли паращитовидных желез. После удаления аденом состояние пациента удалось стабилизировать.

Затем врачи провели ему еще несколько операций на желудочно-кишечном тракте. После 211 дней лечения мужчину перевели на амбулаторное наблюдение. Еще через 4 месяца ему удалили стому.

Сейчас пациент здоров, хотя изначально прогнозы врачей были тяжелыми, из-за чего он и оказался в хосписе.

Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2817

Санкт-Петербург
Экстренное предупреждение о непогоде продлили в Ленобласти

В ночные и утренние часы 2 июня в регионе ожидается густой туман.

В Ленинградской области продлили до утра 2 июня желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Туман. Период предупреждения с 01 ч. 02 июня до 09 ч. 02 июня. Местами туман при видимости 500 метров и менее», — указано в сообщении.

В Ленобласти подсчитали число обитающих в лесах лосей, глухарей, медведей и кабанов
Для этого инспекторам пришлось преодолеть почти 2 тысячи маршрутов протяженностью свыше 17,6 тысячи километров. В лесах Ленинградской области обитают...
31.05.2026
313

Гидрометцентр в России туман предупреждение о непогоде

Пассажир русским матом посадил самолет в США
12:01 01.06.2026
12:01 01.06.2026

ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
06:41 01.06.2026
06:41 01.06.2026

Россиянка страдала постоянной изжогой: врачам пришлось удалить 2/3 желудка
22:20 31.05.2026
22:20 31.05.2026

