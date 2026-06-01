Пациента из хосписа Пензы с незаживающей раной живота и тяжелыми нарушениями работы желудочно-кишечного тракта спасли врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге.

В медучреждение 40-летний мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. У него была незаживающая «дыра» в животе и трубки, которые поддерживали функции пищеварения. В 2014 году пациент перенес множество операций на желудочно-кишечном тракте. За 5 месяцев до госпитализации в Санкт-Петербурге его срочно прооперировали в пензенском стационаре.

К моменту поступления мужчина был истощен физически и морально. Специалисты НИИ Джанелидзе решили провести поэтапное хирургическое лечение. После процедур состояние пациента осложнилось нарушениями в работе кишечника и желудка. Врачам пришлось провести лапаротомию.

Позже специалисты установили причину проблем с желудочно-кишечным трактом. Ею оказался первичный гиперпаратиреоз, осложненный гиперкальциемическим кризом. Организм мужчины разрушали доброкачественные опухоли паращитовидных желез. После удаления аденом состояние пациента удалось стабилизировать.

Затем врачи провели ему еще несколько операций на желудочно-кишечном тракте. После 211 дней лечения мужчину перевели на амбулаторное наблюдение. Еще через 4 месяца ему удалили стому.

Сейчас пациент здоров, хотя изначально прогнозы врачей были тяжелыми, из-за чего он и оказался в хосписе.