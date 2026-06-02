Жительница Санкт-Петербурга предстанет перед судом за повторное нетрезвое вождение в Пушкинском районе. Как сообщили в городской прокуратуре, 40-летнюю женщину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщат «МК в Питере», ранее ее уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду и лишили водительских прав. Но женщина снова села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На Ростовской улице автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские заметили у водителя признаки опьянения и отстранили ее от управления транспортным средством. Во время разбирательства женщина пояснила, что ехала в продуктовый гипермаркет.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу. Материалы направили в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.