Главная / Новости / В России на 20% увеличилось число психических расстройств

Новости Социум

В России на 20% увеличилось число психических расстройств

Заболеваемость психическими расстройствами в России выросла на 20% за последние пять лет. Опасность кроется не столько в диагнозе, сколько в поведенческих триггерах, которые превращают тревогу в хроническую патологию. Об этом ivbg.ru рассказала руководитель Института психотерапии, руководитель, главный научный сотрудник отделения пограничных психических расстройств и психотерапии, д. м. н., профессор Татьяна Караваева.

«Вредные привычки – от табака и алкоголя до сидячего образа жизни – становятся активным механизмом развития заболеваний», – подчеркнула Татьяна Караваева

Рост числа психических заболеваний в России совпадают с мировыми трендами. Согласно выводам, опубликованным в майском номере журнала Lancet, в 2023 году почти 1,2 млрд человек во всем мире страдали психическими расстройствами, что в два раза превышает цифры 1990 года. Исследователи обнаружили увеличение показателей по 12 типам расстройств, включая рост тревожности на 158% и увеличение депрессии на 131%. Цепочку поведенческих нарушений чаще всего запускает стресс.

«Когда тревога и депрессия достигают клинического уровня, человек начинает выбирать неадаптивные способы совладания со стрессом – алкоголь, курение, переедание. Исследования показывают, что мужчины с выраженными симптомами тревоги и депрессии потребляют больше насыщенных жиров и меньше фруктов, а чувство одиночества негативно коррелирует со здоровыми пищевыми привычками и потреблением овощей», – отметила профессор Караваева

Факторы риска тревожных расстройств включают личностные особенности, психологические и социальные детерминанты, генетические и физиологические механизмы.

«Если человек однажды не справился со стрессом, последующие ситуации воспринимаются как заведомо неразрешимые. Так формируется устойчивая дезадаптивная модель реагирования», – добавила Татьяна Караваева.

Особое место в этой модели занимают алкогольная и никотиновая зависимости. Распространен миф о том, что курение обладает эффектом снижения тревожности,

«Однако данные метаанализа показывают, что курение повышает риск развития депрессии, снижая вероятность успешного отказа от никотина. В одном из исследований распространенность депрессии среди лиц с неудачной попыткой отказа от курения достигала 18%. Это только усиливает чувство «несостоятельности», повышает тревогу и формирует негативную установку на невозможность дальнейших изменений», – пояснила Татьяна Караваева.

Именно поэтому стандартный совет «бросить резко» при клинически выраженной тревоге может обернуться рецидивом обоих состояний.

«Приоритетная стратегия – сначала стабилизировать психику, и лишь затем переходить к полному отказу от курения. А для тех, кто в данный момент не способен разорвать эту связь, в качестве промежуточной меры на период лечения рассматривается модификация рисков – переход на продукты, исключающие процесс горения табака. Данные исследований аэрозоля систем нагревания табака показывают значимо более низкий уровень токсических компонентов по сравнению с сигаретным дымом», – подчеркнула профессор Караваева.

При этом ограничительные меры должны касаться исключительно несертифицированной продукции, а любые никотинсодержащие продукты – быть абсолютно недоступными для молодежи.

Новости Экономика

Гости ПМЭФ-2025 потратили в три раза больше, чем туристы в Петербурге в 2026 году

Рубли
Фото: Freepik.

Затраты участников ПМЭФ-2025 оказались почти в три раза выше, чем у обычных туристов в Санкт-Петербурге в 2026 году, сообщает Neva.Today. Средний чек гостей форума составил 3,5 тысячи рублей. Это почти в три раза выше расходов туристов в Петербурге.

Самый заметный разрыв пришелся на премиальный ретейл. Обычные туристы тратили в этом сегменте около 15,9 тысячи рублей, а средний чек участников ПМЭФ доходил до 142,9 тысячи рублей.

В категории одежды и обуви расходы гостей форума были выше примерно в шесть раз. Также участники ПМЭФ тратили больше среднего на электронику, подарки, цветы, рестораны и кафе.

Повседневные категории гостей форума интересовали меньше. Расходы на развлечения, винные магазины, железнодорожные билеты и туристические сервисы оказались примерно на уровне обычных путешественников.

По оценке аналитиков, ПМЭФ оказывает заметный, но локальный эффект на экономику Санкт-Петербурга. Гости форума чаще оставляют крупные суммы в премиальном сегменте, дорогих ресторанах, гостиницах и транспорте.

При этом структура городской экономики из-за форума не меняется. Основные расходы в центре Петербурга в дни ПМЭФ по-прежнему формируют сами петербуржцы.

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией уже в 2026 году
ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь Сафонов вошел в историю
