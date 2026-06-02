Заболеваемость психическими расстройствами в России выросла на 20% за последние пять лет. Опасность кроется не столько в диагнозе, сколько в поведенческих триггерах, которые превращают тревогу в хроническую патологию. Об этом ivbg.ru рассказала руководитель Института психотерапии, руководитель, главный научный сотрудник отделения пограничных психических расстройств и психотерапии, д. м. н., профессор Татьяна Караваева.

«Вредные привычки – от табака и алкоголя до сидячего образа жизни – становятся активным механизмом развития заболеваний», – подчеркнула Татьяна Караваева

Рост числа психических заболеваний в России совпадают с мировыми трендами. Согласно выводам, опубликованным в майском номере журнала Lancet, в 2023 году почти 1,2 млрд человек во всем мире страдали психическими расстройствами, что в два раза превышает цифры 1990 года. Исследователи обнаружили увеличение показателей по 12 типам расстройств, включая рост тревожности на 158% и увеличение депрессии на 131%. Цепочку поведенческих нарушений чаще всего запускает стресс.

«Когда тревога и депрессия достигают клинического уровня, человек начинает выбирать неадаптивные способы совладания со стрессом – алкоголь, курение, переедание. Исследования показывают, что мужчины с выраженными симптомами тревоги и депрессии потребляют больше насыщенных жиров и меньше фруктов, а чувство одиночества негативно коррелирует со здоровыми пищевыми привычками и потреблением овощей», – отметила профессор Караваева

Факторы риска тревожных расстройств включают личностные особенности, психологические и социальные детерминанты, генетические и физиологические механизмы.

«Если человек однажды не справился со стрессом, последующие ситуации воспринимаются как заведомо неразрешимые. Так формируется устойчивая дезадаптивная модель реагирования», – добавила Татьяна Караваева.

Особое место в этой модели занимают алкогольная и никотиновая зависимости. Распространен миф о том, что курение обладает эффектом снижения тревожности,

«Однако данные метаанализа показывают, что курение повышает риск развития депрессии, снижая вероятность успешного отказа от никотина. В одном из исследований распространенность депрессии среди лиц с неудачной попыткой отказа от курения достигала 18%. Это только усиливает чувство «несостоятельности», повышает тревогу и формирует негативную установку на невозможность дальнейших изменений», – пояснила Татьяна Караваева.

Именно поэтому стандартный совет «бросить резко» при клинически выраженной тревоге может обернуться рецидивом обоих состояний.

«Приоритетная стратегия – сначала стабилизировать психику, и лишь затем переходить к полному отказу от курения. А для тех, кто в данный момент не способен разорвать эту связь, в качестве промежуточной меры на период лечения рассматривается модификация рисков – переход на продукты, исключающие процесс горения табака. Данные исследований аэрозоля систем нагревания табака показывают значимо более низкий уровень токсических компонентов по сравнению с сигаретным дымом», – подчеркнула профессор Караваева.

При этом ограничительные меры должны касаться исключительно несертифицированной продукции, а любые никотинсодержащие продукты – быть абсолютно недоступными для молодежи.