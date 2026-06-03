Медбрата из Выборгского района осудили за подделку рецепта на рецептурный препарат.

Суд установил, что 23-летний медбрат выписал рецепт на пациента с вымышленными данными и указал сведения о препарате. После этого мужчина тайно поставил печать врача-терапевта. Законного права выписывать рецептурный препарат у него не было.

В дальнейшем медбрат передал бланки рецептов неустановленному лицу в Санкт-Петербурге. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением соответствующих ограничений.