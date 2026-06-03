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Медбрата осудили за подделку рецепта в Выборге

Медбрата из Выборгского района осудили за подделку рецепта на рецептурный препарат.

Суд установил, что 23-летний медбрат выписал рецепт на пациента с вымышленными данными и указал сведения о препарате. После этого мужчина тайно поставил печать врача-терапевта. Законного права выписывать рецептурный препарат у него не было.

В дальнейшем медбрат передал бланки рецептов неустановленному лицу в Санкт-Петербурге. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с установлением соответствующих ограничений.

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05.10.2025
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Теги

Выборг Ленинградская область
Новости Экономика

Лужский производитель стеклянной тары вложит 920 млн рублей в модернизацию завода

В рамках Петербургского международного экономического форума — 2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член совета директоров ООО «Петербургское стекло» Фёдор Крепак подписали соглашение о модернизации производства.

Компания инвестирует 920 миллионов рублей в обновление мощностей. Проект предполагает замену стекловаренной печи и установку новой производственной линии. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что это вклад в технологическую независимость страны.

«Президент ставит задачи по развитию собственных производств, и Ленинградская область их последовательно решает», — подчеркнул глава региона.

Модернизация будет проходить в три этапа. Первая очередь запланирована на 2026 год, вторая — на 2027–2028 годы, третья — на 2028–2029 годы. Полное завершение работ намечено на 2029 год. После модернизации мощность предприятия достигнет 45 тысяч тонн стекломассы и 120 миллионов единиц стеклянной тары в год. Планируемые налоговые отчисления в бюджет составят 136 миллионов рублей.

Теги

Лужский район пмэф ПМЭФ-2026

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