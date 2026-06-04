weather 21.5°
$ 74.30
86.27

Главная / Новости / Жительница Ленобласти выплатила более 1,3 млн рублей после мошенничества

Новости Происшествия

Жительница Ленобласти выплатила более 1,3 млн рублей после мошенничества

Жительница Кингисеппского района полностью возместила государству ущерб по делу о мошенничестве с сертификатами для многодетных матерей. Судебные приставы взыскали с осужденной более 1,3 миллиона рублей.

Следствие установило, что преступная группа четыре раза провернула мошенническую схему и похитила государственные деньги. Риелтор помогала многодетным матерям незаконно получать средства по сертификатам. 

Для этого она завышала стоимость объектов недвижимости, чтобы покупательницы могли рассчитаться сертификатом. На самом деле продавцы получали не более 100 тысяч рублей. Остальные деньги делили между риелтором и покупательницами.

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Суд обязал ее выплатить в доход государства более 1,3 миллиона рублей.

Судебные приставы применили меры принудительного исполнения. После этого жительница Ленобласти полностью возместила ущерб.

Вам будет интересно
Молодой человек получил реальный срок за хищение товаров на 1000 рублей в Лужском районе
За попытку грабежа в магазине 24-летнего жителя Лужского района приговорили к 2,5 года колонии общего режима. Суд признал мужчину виновным в попытке г...
04.06.2026
132

Новости Происшествия

Росгвардейцы вернули матери сбежавшего от нее сына в Петербурге

Росгвардейцы вернули матери 3-летнего ребенка, который ушел с детской площадки в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Взволнованная женщина обратилась к сотрудникам вневедомственной охраны во 2-й половине дня. Она рассказала, что гуляла с детьми на площадке и на время отвлеклась на старшего ребенка. В этот момент младший сын убежал.

Росгвардейцы получили приметы мальчика и сразу начали поиски. Ребенка нашли на перекрестке. Мальчик собирался перебежать дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Росгвардии остановили его, успокоили и передали матери. Женщина поблагодарила росгвардейцев за помощь и профессионализм.

Вам будет интересно
Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1556

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться