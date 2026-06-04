Жительница Кингисеппского района полностью возместила государству ущерб по делу о мошенничестве с сертификатами для многодетных матерей. Судебные приставы взыскали с осужденной более 1,3 миллиона рублей.

Следствие установило, что преступная группа четыре раза провернула мошенническую схему и похитила государственные деньги. Риелтор помогала многодетным матерям незаконно получать средства по сертификатам.

Для этого она завышала стоимость объектов недвижимости, чтобы покупательницы могли рассчитаться сертификатом. На самом деле продавцы получали не более 100 тысяч рублей. Остальные деньги делили между риелтором и покупательницами.

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Суд обязал ее выплатить в доход государства более 1,3 миллиона рублей.

Судебные приставы применили меры принудительного исполнения. После этого жительница Ленобласти полностью возместила ущерб.