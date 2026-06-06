Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, 6 июня, средства ПВО России уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает Минобороны РФ.

Воздушные цели были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении 6 июня 144 вражеских беспилотников. В ряде районов зафиксировано падение обломков.