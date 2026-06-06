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Более 370 БПЛА сбили над Россией за ночь

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Более 370 БПЛА сбили над Россией за ночь - Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: ivbg. ru

В течение прошедшей ночи, 6 июня, средства ПВО России уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом передает Минобороны РФ.

Воздушные цели были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ленинградской области сообщил об уничтожении 6 июня 144 вражеских беспилотников. В ряде районов зафиксировано падение обломков. 

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Жителей Ленобласти предупредили о приостановке транспортного сообщения "Сосновый Бор-Санкт-Петербург"

Движение в направлении Большой Ижоры временно перекрыто.

Жителей Ленинградской области предупредили о приостановке транспортного сообщения «Сосновый Бор-Санкт-Петербург» в связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящий момент осуществляется движение на участке г. Ломоносов - г. Санкт-Петербург посредством пригородных электропоездов от ж/д станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от г. Ломоносов до станции метро «Купчино»», - указано в сообщении.

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