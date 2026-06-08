Силы ПВО за минувшую ночь сбили 310 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

Беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков БПЛА на территории производственно-диспетчерской службы в Жирновском произошел пожар. Пламя быстро потушили. Оперштаб Краснодарского края также сообщил о пожаре на территории перевалочного комплекса в Новороссийске.