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Над регионами России сбили 310 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 310 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

беспилотники
Фото: Минобороны

Беспилотники самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков БПЛА на территории производственно-диспетчерской службы в Жирновском произошел пожар. Пламя быстро потушили. Оперштаб Краснодарского края также сообщил о пожаре на территории перевалочного комплекса в Новороссийске.

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