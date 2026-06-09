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Полиция провела миграционный рейд в ремонтируемом доме в Петербурге. Рабочие выпрыгивали из окон

Сотрудники полиции при силовой поддержке Спецполка полиции и ОМОН провели миграционный рейд в доме на улице Правды в Санкт-Петербурге, где идет капитальный ремонт здания.

Визит полиции стал для рабочих неожиданным. Некоторые иностранцы попытались скрыться еще до начала проверки, прятались в подвалах, выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам, несмотря на значительную высоту.  

Полицейские задержали всех беглецов. Во время проверки выяснилось, что причиной попытки побега стали поддельные документы о регистрации. Всего проверено 80 человек. Из них 59 оказались иностранными гражданами, занятыми на строительных и реставрационных работах.

В итоге 12 человек доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России. Их ждет процедура административного выдворения за пределы страны.

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26.04.2026
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Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

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