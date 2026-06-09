Сотрудники полиции при силовой поддержке Спецполка полиции и ОМОН провели миграционный рейд в доме на улице Правды в Санкт-Петербурге, где идет капитальный ремонт здания.

Визит полиции стал для рабочих неожиданным. Некоторые иностранцы попытались скрыться еще до начала проверки, прятались в подвалах, выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам, несмотря на значительную высоту.

Полицейские задержали всех беглецов. Во время проверки выяснилось, что причиной попытки побега стали поддельные документы о регистрации. Всего проверено 80 человек. Из них 59 оказались иностранными гражданами, занятыми на строительных и реставрационных работах.

В итоге 12 человек доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории России. Их ждет процедура административного выдворения за пределы страны.