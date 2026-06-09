В Санкт-Петербурге более 54% предпринимателей столкнулись с эмоциональным выгоранием на фоне ухода клиентов и экономической нестабильности, сообщает Neva.Today. Город вошел в число регионов с высокой долей руководителей малого и среднего бизнеса, которые сообщили о психологических трудностях.

По данным исследования, с выгоранием столкнулись 54% петербургских предпринимателей. При этом для 65% временное угнетающее состояние уже стало привычным самочувствием.

Среди регионов с высокой долей выгоревших бизнесменов также оказались Новосибирская область, где этот показатель достиг 57%, Краснодарский край с 53% и Москва с 51%.

Главными причинами такого состояния петербургские предприниматели назвали экономическую нестабильность, уход клиентов и снижение доходов. Экономическую нестабильность отметили 74% участников исследования, уход клиентов – 64%, снижение доходов – 63%.

Кроме того, более 53% бизнесменов не получают удовлетворения от своей работы. Это связано с переработками и большим количеством вспомогательных задач.