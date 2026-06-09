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Новости Социум

Петербург вошел в топ регионов России по доле выгоревших предпринимателей

В Санкт-Петербурге более 54% предпринимателей столкнулись с эмоциональным выгоранием на фоне ухода клиентов и экономической нестабильности, сообщает Neva.Today. Город вошел в число регионов с высокой долей руководителей малого и среднего бизнеса, которые сообщили о психологических трудностях.

По данным исследования, с выгоранием столкнулись 54% петербургских предпринимателей. При этом для 65% временное угнетающее состояние уже стало привычным самочувствием.

Среди регионов с высокой долей выгоревших бизнесменов также оказались Новосибирская область, где этот показатель достиг 57%, Краснодарский край с 53% и Москва с 51%.

Главными причинами такого состояния петербургские предприниматели назвали экономическую нестабильность, уход клиентов и снижение доходов. Экономическую нестабильность отметили 74% участников исследования, уход клиентов – 64%, снижение доходов – 63%.

Кроме того, более 53% бизнесменов не получают удовлетворения от своей работы. Это связано с переработками и большим количеством вспомогательных задач.

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Санкт-Петербург
Новости Спорт

Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России

Украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на 250 евро каждого за уход с пьедестала во время российского гимна.

Спортсмены покинули подиум на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по армрестлингу, нарушив регламент соревнований.

Турнир проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. Луцишин и Сидорчук завоевали бронзу и серебро среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов.

«Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. <...> Штраф заплатили 250 евро за каждого», – рассказал Луцишин 

Андрей Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе. При этом на церемонии награждения показали российский флаг и включили гимн России.

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