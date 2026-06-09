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Трое школьников ограбили магазин цветов в Петербурге

Троих школьников в возрасте 14-15 лет задержали утром 8 июня на улице Якубовича в Санкт-Петербурге по подозрению в грабеже цветочного магазина.

Ранее в полицию обратился 46-летний предприниматель. Он рассказал, что из цветочного магазина на площади Труда похитили цветы на общую сумму 9 400 рублей. По предварительным данным, один подросток держал двери, а двое других схватили по букету. После этого все трое убежали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже. Школьников отпустили под подписку о невыезде.

Собранные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о постановке подростков на учет и привлечении их родителей к ответственности.

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Новости Происшествия

До старта купального сезона в Петербурге утонули уже семь человек, в том числе ребенок

Семь человек, включая 11-летнего ребенка, утонули в реках, каналах и озерах Санкт-Петербурга с начала мая еще до открытия купального сезона, сообщает Neva.Today.

По предварительным данным, двое погибших утонули еще весной. Еще три человека погибли после экстремальных прыжков с мостов. Также в Московском районе утонул 11-летний ребенок, который вместе с друзьями пошел купаться в пруд.

Петербуржцев предупреждают, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания. Сейчас власти проводят рейды и выводят нарушителей из опасных зон. На пляже в Курортном районе для контроля установили камеры и громкоговорители.

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