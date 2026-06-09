Троих школьников в возрасте 14-15 лет задержали утром 8 июня на улице Якубовича в Санкт-Петербурге по подозрению в грабеже цветочного магазина.

Ранее в полицию обратился 46-летний предприниматель. Он рассказал, что из цветочного магазина на площади Труда похитили цветы на общую сумму 9 400 рублей. По предварительным данным, один подросток держал двери, а двое других схватили по букету. После этого все трое убежали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже. Школьников отпустили под подписку о невыезде.

Собранные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о постановке подростков на учет и привлечении их родителей к ответственности.