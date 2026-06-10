Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно за мошенничество с натуральными волосами и вложениями в салон красоты в Санкт-Петербурге.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве в крупном размере. Общий ущерб двум потерпевшим превысил 2,5 миллиона рублей.

По версии следствия, осужденная ввела в заблуждение одну из потерпевших, представившись директором организации, которая якобы сотрудничает с Мариинским театром. Женщина предложила поставлять натуральные волосы для дальнейшей продажи в театр. В декабре 2019 года потерпевшая отправила товар весом почти 10 килограммов стоимостью около 390 тысяч рублей, но оплату за часть поставки так и не получила.

Второй эпизод был связан с совместным бизнесом в салоне красоты. С 2022 года осужденная представлялась учредителем и генеральным директором фирмы и убедила другую потерпевшую вложить деньги в развитие предприятия. Потерпевшая передала ей более 2,1 миллиона рублей наличными, переводами и оплатой товаров.

Суд назначил женщине 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.