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Владельцы футбольной команды поставили 1,1 млн долларов на ее вылет из высшей лиги

Владельцы футбольной команды «Осасуна» поставили 1,1 миллиона долларов на вылет клуба из высшего дивизиона Испании по итогам сезона-2025/2026. В клубе заявили, что оформили страховку от понижения в классе у компании Howden.

Полис обошелся «Осасуне» в 1,3 миллиона евро. Возможная выплата в случае вылета в Сегунду могла достигнуть 6 миллионов евро. Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов. Владельцы поставили 1,1 миллиона долларов на то, что команда окажется в Сегунде.

В «Осасуне» подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки. В последнем туре команда проиграла «Хетафе» на выезде со счетом 0:1, но сохранила место в Ла Лиге.

«Жирона» не смогла обыграть «Эльче». Матч завершился со счетом 1:1, и этого оказалось достаточно, чтобы «Осасуна» осталась в высшем дивизионе чемпионата Испании.

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Фото: vk_com/wall-199634779_18289

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