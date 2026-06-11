Владельцы футбольной команды «Осасуна» поставили 1,1 миллиона долларов на вылет клуба из высшего дивизиона Испании по итогам сезона-2025/2026. В клубе заявили, что оформили страховку от понижения в классе у компании Howden.

Полис обошелся «Осасуне» в 1,3 миллиона евро. Возможная выплата в случае вылета в Сегунду могла достигнуть 6 миллионов евро. Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов. Владельцы поставили 1,1 миллиона долларов на то, что команда окажется в Сегунде.

В «Осасуне» подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки. В последнем туре команда проиграла «Хетафе» на выезде со счетом 0:1, но сохранила место в Ла Лиге.

«Жирона» не смогла обыграть «Эльче». Матч завершился со счетом 1:1, и этого оказалось достаточно, чтобы «Осасуна» осталась в высшем дивизионе чемпионата Испании.