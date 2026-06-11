Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима за смертельное избиение знакомого в Санкт-Петербурге. Решение вынесли после того, как коллегия присяжных единогласно признала вину подсудимого доказанной.

В мае 2022 года мужчина из личной неприязни напал на знакомого сначала в квартире, а затем в подъезде. Избитого пострадавшего доставили в больницу, позже мужчина скончался от тяжелых травм.

В 2023 году фигуранта по этому делу уже оправдывали. Однако в апреле 2025 года по представлению прокуратуры Санкт-Петербурга оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр.

По итогам нового рассмотрения суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.