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Оправданный судом петербуржец все равно отправится в колонию

Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима за смертельное избиение знакомого в Санкт-Петербурге. Решение вынесли после того, как коллегия присяжных единогласно признала вину подсудимого доказанной.

В мае 2022 года мужчина из личной неприязни напал на знакомого сначала в квартире, а затем в подъезде. Избитого пострадавшего доставили в больницу, позже мужчина скончался от тяжелых травм.

В 2023 году фигуранта по этому делу уже оправдывали. Однако в апреле 2025 года по представлению прокуратуры Санкт-Петербурга оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр.

По итогам нового рассмотрения суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий

В 2026 году в Ленобласти благоустроят 169 общественных территорий.

В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий - Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия,
Фото: правительство ЛО.

Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия, жасмин и яблони. Также появятся клумбы непрерывного цветения с различными растениями — от тюльпанов и нарциссов до роз и пионов.

«Мы включаем цветущие деревья и кустарники в благоустройство Ленинградской области, чтобы территории были красивыми и радовали глаз. Парки, бульвары, дворы — сегодня основной акцент делается на создание полноценной зеленой среды с преобладанием газонов, цветов и зеленых насаждений», - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Жители Ленинградской области могут принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование продлится до 12 июня. Проекты, победившие в голосовании, будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент свой голос отдали уже 161 144 жителя региона.

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Теги

Ленобласть благоустройство озеленение общественные пространства

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