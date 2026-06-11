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Молодой человек залил газом прохожего возле метро в Петербурге

Безработного 20-летнего парня задержали возле станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге после конфликта с 50-летним мужчиной, которому он распылил в лицо перцовый баллончик.

Ссора произошла на ступенях при спуске в переход. Во время конфликта молодой человек брызнул оппоненту в лицо из газового баллончика. После этого между мужчинами началась драка.

Пострадавшему медики оказали помощь на месте. Подозреваемого задержали неподалеку и доставили в отдел полиции. Баллончик у него изъяли.

На молодого человека составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Его поместили в камеру для задержанных. Решается вопрос об уголовном деле.

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