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Новости Экономика

Ленобласть исполнила бюджет 2025 года с рекордной соцподдержкой и готовится к вызовам 2026 года

На публичных слушаниях обсудили итоги исполнения бюджета за 2025 год и планы на 2026 год правительства Ленобласти. Главными темами стали рекордный объём социальной поддержки, выполнение указов Президента, помощь участникам специальной военной операции и работа экономики в непростых условиях.

Ленобласть исполнила бюджет 2025 года с рекордной соцподдержкой и готовится к вызовам 2026 года - На публичных слушаниях обсудили итоги исполнения бюджета за 2025 год и планы на 2026 год правительст
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Первый вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков назвал 2025 год «достаточно удачным» для бюджета. По его словам, регион полностью выполнил все публичные нормативные обязательства, не допустил ни одной задержки по заработным платам и исполнил «зарплатные» указы Президента — для врачей, учителей и работников социальной сферы. Успех стал возможен благодаря резервам, сформированным в сложном 2024 году, что позволило с 1 января без сбоев финансировать соцвыплаты, зарплаты и инвестиционный цикл.

Доходы бюджета в 2025 году составили 281,9 миллиарда рублей, расходы — 300,7 миллиарда рублей. Дефицит в 18,8 миллиарда (7,3 процента от собственных доходов) полностью покрыт остатками на начало года. Расходы растут быстрее, потому что приоритетом остаются социальные обязательства, поддержка семей и участников СВО. При этом удалось снизить первоначально запланированный дефицит (30,7 миллиарда) благодаря слаженной работе правительства, муниципалитетов, Законодательного собрания и налогоплательщиков.

2026 год прогнозируется сложным, особенно по налогу на прибыль, однако регион сохраняет самый высокий рейтинг финансовой стабильности ААА(RU) по шкале АКРА (входит в топ-8 регионов). Коммерческих заимствований у Ленинградской области нет, долговая нагрузка занимает 4-е место в Российской Федерации.

На поддержку СВО в 2025 году направлено 16 миллиардов рублей — это выплаты контрактникам, семьям военнослужащих и помощь подшефной территории. Расходы на социальную поддержку составили 43,6 миллиарда рублей (рост с 9,5 миллиарда в 2019 году), из них 17 миллиардов — поддержка семей с детьми, 14,1 миллиарда — участники СВО, 3,5 миллиарда — малоимущие граждане.

Среди ключевых результатов 2025 года: построено 7 детских садов и 3 школы (во Всеволожском и Ломоносовском районах). Высокотехнологичная помощь в здравоохранении исполнена на 98,9 процента. Расселено аварийное жильё: в Волховском районе — 11,5 тысячи квадратных метров, в Лужском — 14,9 тысячи квадратных метров. Восстановлены права 701 дольщика, всего за все годы на эти цели направлено 21,8 миллиарда рублей. По налоговым доходам регион поднялся на 15-е место в России (+1 позиция), по упрощённой системе налогообложения — сразу на +3 места.

Роман Марков подчеркнул, что главный принцип прохождения 2026 года — стратегическое планирование.

«Тактика без стратегии — путь к поражению. Мы концентрируем ресурсы на приоритетах геополитики: СВО и соцподдержка. Сохраняем безопасный уровень долговой нагрузки и создаём резервы. У нас есть задел, чтобы пройти этот год без сбоев», — отметил первый вице-губернатор.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.

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Роман Марков бюджет Ленобласти бюджет
Новости Социум

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на предстоящих длинных выходных

Дожди с грозой пройдут в агломерации на этих выходных.

В ближайшие выходные жителей Петербурга и Ленобласти ждет переменчивая погода. В агломерации ожидаются дожди с грозой, при этом температура будет достигать местами почти 30 градусов жары. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Жителей Петербурга 12 июня пока ждет благоприятная погода. В первой половине дня воздух прогреется до +21...+23 градусов без осадков. Западные районы Ленинградской области в этот день также окажутся в зоне комфортных температур. Однако на востоке региона пройдут ливни, грозы и местами град при усилении ветра до 15-18 м/с. Температурный фон при этом составит от +24 до +29 градусов. 

Предстоящая ночь на пятницу в Петербурге обещает быть достаточно теплой — в районе +16...+18 градусов. С субботы город окажется под влиянием циклонов. Жителей ждут дожди и заметное понижение дневной температуры до +16...+18 градусов. 

«14 июня кратковременные дожди, даже и грозы могут быть, но несколько теплее днем +19…+21 гр», — рассказал синоптик.

В восточной части Ленинградской области при этом сохранится теплая погода с дневными температурами в пределах +22...+27 градусов, однако по-прежнему прогнозируются ливни и грозой.

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Фото на миниатюре: magnific

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Александр Колесов Погода в Ленобласти

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