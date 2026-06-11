На публичных слушаниях обсудили итоги исполнения бюджета за 2025 год и планы на 2026 год правительства Ленобласти. Главными темами стали рекордный объём социальной поддержки, выполнение указов Президента, помощь участникам специальной военной операции и работа экономики в непростых условиях.

Первый вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков назвал 2025 год «достаточно удачным» для бюджета. По его словам, регион полностью выполнил все публичные нормативные обязательства, не допустил ни одной задержки по заработным платам и исполнил «зарплатные» указы Президента — для врачей, учителей и работников социальной сферы. Успех стал возможен благодаря резервам, сформированным в сложном 2024 году, что позволило с 1 января без сбоев финансировать соцвыплаты, зарплаты и инвестиционный цикл.

Доходы бюджета в 2025 году составили 281,9 миллиарда рублей, расходы — 300,7 миллиарда рублей. Дефицит в 18,8 миллиарда (7,3 процента от собственных доходов) полностью покрыт остатками на начало года. Расходы растут быстрее, потому что приоритетом остаются социальные обязательства, поддержка семей и участников СВО. При этом удалось снизить первоначально запланированный дефицит (30,7 миллиарда) благодаря слаженной работе правительства, муниципалитетов, Законодательного собрания и налогоплательщиков.

2026 год прогнозируется сложным, особенно по налогу на прибыль, однако регион сохраняет самый высокий рейтинг финансовой стабильности ААА(RU) по шкале АКРА (входит в топ-8 регионов). Коммерческих заимствований у Ленинградской области нет, долговая нагрузка занимает 4-е место в Российской Федерации.

На поддержку СВО в 2025 году направлено 16 миллиардов рублей — это выплаты контрактникам, семьям военнослужащих и помощь подшефной территории. Расходы на социальную поддержку составили 43,6 миллиарда рублей (рост с 9,5 миллиарда в 2019 году), из них 17 миллиардов — поддержка семей с детьми, 14,1 миллиарда — участники СВО, 3,5 миллиарда — малоимущие граждане.

Среди ключевых результатов 2025 года: построено 7 детских садов и 3 школы (во Всеволожском и Ломоносовском районах). Высокотехнологичная помощь в здравоохранении исполнена на 98,9 процента. Расселено аварийное жильё: в Волховском районе — 11,5 тысячи квадратных метров, в Лужском — 14,9 тысячи квадратных метров. Восстановлены права 701 дольщика, всего за все годы на эти цели направлено 21,8 миллиарда рублей. По налоговым доходам регион поднялся на 15-е место в России (+1 позиция), по упрощённой системе налогообложения — сразу на +3 места.

Роман Марков подчеркнул, что главный принцип прохождения 2026 года — стратегическое планирование.

«Тактика без стратегии — путь к поражению. Мы концентрируем ресурсы на приоритетах геополитики: СВО и соцподдержка. Сохраняем безопасный уровень долговой нагрузки и создаём резервы. У нас есть задел, чтобы пройти этот год без сбоев», — отметил первый вице-губернатор.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона.