Средний чек в кафе Санкт-Петербурга за год вырос на 10%, при этом отдельные позиции в меню подорожали на 30%, сообщает spb.aif.ru.

Эксперты связывают повышение цен с инфляцией, удорожанием сырья, повышением НДС, а также ростом расходов заведений на аренду и коммунальные услуги.

Посещаемость кафе и других заведений общественного питания постепенно снижается по сравнению с прошлым годом. Часть горожан вместо походов в кафе выбирает полуфабрикаты и готовую еду, поскольку такой вариант обходится дешевле.

Экономисты ожидают, что в течение года цены в заведениях общественного питания продолжат расти более плавно. К концу года среднее подорожание может составить 15%.