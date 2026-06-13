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Походы в кафе станут еще дороже в Петербурге

бар
Фото: pxhere.

Средний чек в кафе Санкт-Петербурга за год вырос на 10%, при этом отдельные позиции в меню подорожали на 30%, сообщает spb.aif.ru.

Эксперты связывают повышение цен с инфляцией, удорожанием сырья, повышением НДС, а также ростом расходов заведений на аренду и коммунальные услуги.

Посещаемость кафе и других заведений общественного питания постепенно снижается по сравнению с прошлым годом. Часть горожан вместо походов в кафе выбирает полуфабрикаты и готовую еду, поскольку такой вариант обходится дешевле.

Экономисты ожидают, что в течение года цены в заведениях общественного питания продолжат расти более плавно. К концу года среднее подорожание может составить 15%.

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Новости Социум

Самый гигантский организм в мире впервые начал издавать звуки

Американский исследователь и звукооператор Джефф Райс зафиксировал акустические вибрации, исходящие из корневой системы Пандо – гигантского клонального осинника в штате Юта, признанного крупнейшим живым организмом на Земле. Материалы эксперимента представлены на ежегодной встрече Acoustical Society of America (ASA).

Пандо занимает площадь около 43 гектаров и состоит из примерно 47 000 генетически идентичных стволов осины, соединенных единой разветвленной корневой системой. Общая масса организма оценивается приблизительно в 6 000 метрических тонн – больше, чем у любого другого известного живого существа. Возраст Пандо, по различным оценкам, составляет около 12 000 лет.

Для эксперимента Райс опустил гидрофон – подводный микрофон – в обнаженный участок корня дерева во время грозы. В записях зафиксированы низкочастотные гулы и вибрации, распространявшиеся по корням в момент дождя. По предположению исследователя, эти звуки могут отражать реакцию корневой системы на механические воздействия: удары дождевых капель о листья и ветви, изменения давления грунтовых вод или перераспределение влаги внутри корневой сети во время ливня.

Это первый задокументированный опыт прослушивания акустической активности Пандо. Ученые подчеркивают, что интерпретация записей требует дальнейшего исследования: пока остается неясным, является ли зафиксированный гул исключительно механическим откликом на внешние воздействия или же несет биологически значимую информацию о состоянии организма.

Пандо находится в национальном лесу Фишлейк в центральной части штата Юта. Из-за чрезмерного выпаса скота и вытеснения молодых побегов численность стволов в колонии постепенно сокращается, что вызывает обеспокоенность экологов относительно долгосрочного выживания уникального организма.

Акустика живых организмов – относительно молодая область исследований. Ученые уже фиксировали звуки, издаваемые деревьями при засухе: в сосудах ксилемы возникают кавитационные щелчки в ультразвуковом диапазоне. Однако масштаб Пандо – единый организм с корневой сетью площадью 43 гектара – открывает принципиально иные возможности для изучения акустических процессов в растительных системах.

Джефф Райс намерен продолжить эксперименты в разных сезонах и при различных погодных условиях, чтобы выяснить, меняется ли акустический профиль организма в зависимости от водного баланса почвы и физиологического состояния деревьев. Полученные данные могут в перспективе стать новым методом мониторинга здоровья крупных клональных организмов.

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