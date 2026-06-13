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Новости Происшествия

Рецидивистка из Ленобласти призналась, что зарезала мужчину в Петербурге 17 лет назад

Жительницу поселка Новогорелово задержали в июне по подозрению в убийстве мужчины у кинотеатра на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, совершенном 31 января 2009 года. На момент преступления женщине был 21 год, сейчас ей 38 лет.

Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле кинотеатра. По горячим следам установить подозреваемую не удалось, расследование продолжалось более 17 лет.

После задержания женщина дала признательные показания. По данным полиции, между ней и мужчиной внезапно возник конфликт на почве личной неприязни. В результате внезапного конфликта с мужчиной на почве неприязненных отношений она несколько раз ударила его ножом и убежала.

После убийства женщину дважды привлекали к уголовной ответственности – за мошенничество и продажу наркотиков, однако о причастности к гибели мужчины она не рассказывала. Подозреваемая находится под домашним арестом и ожидает суда.

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07.10.2025
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Мужчина пытался замаскировать наркотики под груз мороженой рыбы в Петербурге

Руслана Г. арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в попытке сбыта особо крупной партии кокаина, спрятанной в грузе замороженного тунца.

По данным следствия, мужчина приобрел брикетированное вещество с наркотиком для последующей продажи и вместе с другими участниками группы попытался замаскировать его под груз рыбы. При доставке партии в Большой порт Санкт-Петербурга обнаружили 500 брикетов.

Руслану Г. предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Мужчина признал вину.

Несмотря на признательные показания и наличие двух несовершеннолетних детей, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил обвиняемого под стражу.

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