Жительницу поселка Новогорелово задержали в июне по подозрению в убийстве мужчины у кинотеатра на Будапештской улице в Санкт-Петербурге, совершенном 31 января 2009 года. На момент преступления женщине был 21 год, сейчас ей 38 лет.

Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле кинотеатра. По горячим следам установить подозреваемую не удалось, расследование продолжалось более 17 лет.

После задержания женщина дала признательные показания. По данным полиции, между ней и мужчиной внезапно возник конфликт на почве личной неприязни. В результате внезапного конфликта с мужчиной на почве неприязненных отношений она несколько раз ударила его ножом и убежала.

После убийства женщину дважды привлекали к уголовной ответственности – за мошенничество и продажу наркотиков, однако о причастности к гибели мужчины она не рассказывала. Подозреваемая находится под домашним арестом и ожидает суда.