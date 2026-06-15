Временные ограничения движения 15 июня затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», Санкт-Петербургское южное полукольцо и другие федеральные дороги региона.

Дорожники займутся ремонтом и обслуживанием знаков, устранением деформаций покрытия, нанесением разметки, очисткой проезжей части, покосом травы, ремонтом барьерных ограждений и обслуживанием инженерной инфраструктуры.

На трассе Р-21 «Кола» работы пройдут на участках с 12-го по 260-й километр. Специалисты отремонтируют дорожную инфраструктуру, проведут очистку территорий и химическую обработку от борщевика.

На трассе М-10 «Россия» запланированы ремонт покрытия, замена противоослепительных экранов и барьерных ограждений.

На трассе А-181 «Скандинавия» дорожники будут косить траву, убирать проезжую часть и наносить разметку. Аналогичные работы проведут на трассе А-121 «Сортавала», где также предусмотрено обслуживание транспортных развязок и других объектов дорожной инфраструктуры.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать требования дорожных знаков и заранее рассчитывать время в пути.