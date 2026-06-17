Жительница Красносельского района Санкт-Петербурга весной 2026 года родила сразу четырех дочерей. Рождение четверни считается редким случаем и приходится примерно на одни роды из 15,5 миллиона, сообщает Neva.Today.

По данным Петростата, число многоплодных родов в городе последовательно снижалось с 2019 по 2023 год. Петербурженки в 2019 году родили 965 двоен, 10 троен и одну четверню. В 2020 году в городе появились 787 двоен и 17 троен, при этом данные о рождении четверен не приводятся.

Городские роддома в 2021 году приняли 704 двойни, 9 троен и одну четверню. В 2022 году в Санкт-Петербурге родились 635 двоен и 11 троен, а в 2023 году – 580 двоен и 7 троен.

После 2023 года Петростат перестал вести отдельную статистику по числу детей, родившихся в результате многоплодных родов.

За период с 1996 по 2018 год в Санкт-Петербурге родились более 1 миллиона 86 тысяч детей. Среди них были более 13,1 тысячи двоен и 270 троен. За это время только три жительницы города родили по четыре ребенка за один раз.