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Новости Социум

Петербуржцам рассказали о рыбе, убивающей 7 из 10 попробовавших ее

Рыба фугу может быть опасна для человека из-за содержащегося в ней сильнодействующего яда тетродотоксина. Об этом рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Кирилл Кузищин.

Фугу называют группу рыб, которые способны раздуваться при возникновении опасности. Тетродотоксин содержится в их мышцах и внутренних органах и представляет угрозу для человека и других теплокровных животных.

По словам специалиста, при неправильном употреблении фугу смертельный исход возможен в семи случаях из 10.  В традиционной азиатской кухне фугу часто подают сырой. Приготовлением таких блюд занимаются повара, прошедшие специальное обучение, сообщает «МК в Питере».

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Петербургского предпринимателя Илью Трабера везут в Москву на допрос

В Петербурге утром 17 июня правоохранительные органы провели обыски в загородном доме и офисе предпринимателя Ильи Трабера. После этого он в сопровождении сотрудников Центрального аппарата ФСБ России направился в Москву.

По предварительным данным, Трабер будет допрошен в рамках расследования уголовного дела, которое ведет Следственный комитет РФ. Также задержан его деловой партнер Владимир Даниленко.

Источники 47news сообщают, что следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об убийстве выборгского депутата и бизнесмена Александра Петрова, совершенном осенью 2020 года. Материалы этого дела недавно передали в Центральный аппарат Следственного комитета России.

Официальный процессуальный статус Ильи Трабера пока не уточнен.

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Трабер Петербург заказное убийство допрос следком петров

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