Рыба фугу может быть опасна для человека из-за содержащегося в ней сильнодействующего яда тетродотоксина. Об этом рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Кирилл Кузищин.

Фугу называют группу рыб, которые способны раздуваться при возникновении опасности. Тетродотоксин содержится в их мышцах и внутренних органах и представляет угрозу для человека и других теплокровных животных.

По словам специалиста, при неправильном употреблении фугу смертельный исход возможен в семи случаях из 10. В традиционной азиатской кухне фугу часто подают сырой. Приготовлением таких блюд занимаются повара, прошедшие специальное обучение, сообщает «МК в Питере».