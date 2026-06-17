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Уроженец Новосибирска украл ноутбуки у знакомых из Белгорода и Подмосковья в Петербурге

Уроженца Новосибирска заподозрили в краже двух игровых ноутбуков общей стоимостью около 70 тысяч рублей у знакомых на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Уроженец Новосибирска украл ноутбуки у знакомых из Белгорода и Подмосковья в Петербурге - Уроженца Новосибирска заподозрили в краже двух игровых ноутбуков общей стоимостью около 70 тысяч руб
Фото: УТ МВД по СЗФО

В полицию обратились двое молодых людей из Белгородской и Московской областей. Они рассказали, что приехали на вокзал вместе с 27-летним знакомым и оставили вещи на скамейке в световом зале, когда ненадолго вышли на привокзальную площадь.

Мужчина воспользовался отсутствием владельцев, забрал сумку и рюкзак с ноутбуками и покинул вокзал. Позднее он распорядился похищенной техникой по своему усмотрению.

Полицейские установили личность подозреваемого, а ноутбуки нашли и изъяли. В отношении мужчины завели уголовное дело о краже.

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Новости Происшествия

Минфин России выплатит 20 млн рублей петербуржцу

Петербуржец отсудил у Министерства финансов России 20,3 миллиона рублей за утрату права собственности на дом и земельный участок площадью 2000 квадратных метров на Поклоногорской улице. Решение принял Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Мужчина приобрел участок и расположенный на нем дом, однако в 2022 году суд истребовал недвижимость из его владения. Размер причиненных убытков оценили в 27 миллионов рублей, но собственнику выплатили только 220 тысяч рублей.

Петербуржец подсчитал, что при таком порядке выплат полностью получить компенсацию он сможет только к 2206 году, и обратился в суд с требованием взыскать 26 миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу мужчины 20,3 миллиона рублей. Министерство финансов также должно возместить ему 123 тысячи рублей судебных расходов.

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