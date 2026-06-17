Уроженца Новосибирска заподозрили в краже двух игровых ноутбуков общей стоимостью около 70 тысяч рублей у знакомых на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

В полицию обратились двое молодых людей из Белгородской и Московской областей. Они рассказали, что приехали на вокзал вместе с 27-летним знакомым и оставили вещи на скамейке в световом зале, когда ненадолго вышли на привокзальную площадь.

Мужчина воспользовался отсутствием владельцев, забрал сумку и рюкзак с ноутбуками и покинул вокзал. Позднее он распорядился похищенной техникой по своему усмотрению.

Полицейские установили личность подозреваемого, а ноутбуки нашли и изъяли. В отношении мужчины завели уголовное дело о краже.