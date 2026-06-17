На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области, прошедшем 16 июня, депутаты обсудили систематические нарушения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора в Волосовском районе.

Депутат Марина Левченко («Единая Россия»), вынесшая тему на обсуждение, отметила, что несоблюдение графика и даже полное отсутствие вывоза мусора, особенно в сельских поселениях, стали в Волосовском районе системной проблемой. Жители платят за услугу, но фактически её не получают — вывоз осуществляется крайне нерегулярно. Левченко также выразила обеспокоенность, что в ходе муниципальной реформы, когда район станет округом, проблема может усугубиться, поскольку сейчас вывоз в деревнях происходит «по звонку» от местной администрации с задержкой до недели.

Кроме того, депутат сообщила, что некоторые виды отходов, например ветки и трава в мешках, оставшиеся после массовой уборки, в этом году специальные службы перестали вывозить вовсе, ссылаясь на их пожароопасность. На контейнерных площадках скапливаются покрышки, также сложная ситуация с вывозом строительных отходов и отходов от мелкого ремонта. При этом несанкционированные свалки постепенно исчезают благодаря штрафам, однако средства от них не поступают в местные бюджеты, что снижает заинтересованность муниципалитетов в выявлении нарушителей.

Андрей Гардашников поддержал коллегу и напомнил, что уже поднимал эти системные вопросы на совещании в Государственной Думе, предлагая законодательно отрегулировать отрасль, чтобы вывоз всех видов отходов находился в одних руках, однако не нашёл поддержки в профильном министерстве.

Генеральный директор регионального оператора — АО «УК по обращению с отходами в Ленобласти» Антон Бучнев подтвердил многие описанные проблемы и предложил варианты их решения на уровне региона. Он сообщил, что с 25 мая по 10 июня из района вывезено 1225 кубических метров строительных отходов, хотя это не является прямой обязанностью компании. Бучнев также высказался за необходимость легального способа для населения сдавать срезанные ветки: пока они вывозятся с площадок в городах, но не в деревнях. Он отметил, что с этим видом отходов действительно случаются возгорания на полигонах — четыре таких происшествия зафиксировано в этом году. Также он добавил, что нередки случаи, когда строительные отходы на контейнерные площадки сгружают недобросовестные застройщики, и вывоз этого объёма никто не оплачивает.

Председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева высказалась за повышение мотивации муниципалитетов по фиксации нарушений: если бы штрафы поступали в местные бюджеты, поселения были бы более заинтересованы в выявлении нарушителей.

По итогам заседания решено подготовить обращение на имя губернатора Александра Дрозденко.