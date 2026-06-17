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Новости Социум

Стала известна дата выборов в Законодательное собрание Ленобласти

17 июня на внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания области депутаты приняли постановление о назначении даты выборов в региональный парламент восьмого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года.

Решение принято в строгом соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области». Согласно статье 5 областного закона, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — на сегодняшний день до 20 сентября остаётся 94 дня.

«Назначение выборов – это всегда ответственный этап, знаковое событие для всей области. Жителям Ленинградской области предстоит выбрать депутатов восьмого созыва, которые будут работать над ключевыми задачами развития наших территорий в ближайшие пять лет. Мы рассчитываем на высокую гражданскую активность и ответственный подход избирателей. Все необходимые организационные меры для проведения честного и прозрачного волеизъявления уже прорабатываются совместно с Избирательной комиссией региона. Уверен, что достойные кандидаты, представляющие интересы людей, получат поддержку земляков», — отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Постановление уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано в установленном порядке. С этого момента в Ленинградской области официально стартует избирательная кампания по выборам в региональный парламент.

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Новости Социум

Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти

На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесячные денежные выплаты для детей ВОВ, а также снять ценз проживания для получателей мер поддержки. 

Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти - На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесяч
Фото: lenobl.ru

В настоящее время региональные льготы доступны только тем детям Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают в Ленинградской области не менее пяти лет. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что ввиду преклонного возраста граждан этой категории крайне важно обеспечить оперативный и безбарьерный доступ к региональным льготам.

«Сейчас для получения региональной поддержки детям ВОВ нужен ценз — не менее 5 лет проживания в регионе. Предлагаю либо отменить его, либо свести к минимуму, а также увеличить саму ежемесячную выплату», — подчеркнул глава региона.

В настоящее время в Ленинградской области зарегистрирован 51 тысяча человек, родившихся в 1927–1945 годах, из них ежемесячную выплату получают 2 572 человека. Перечень льгот для детей войны включает ежемесячную денежную выплату, бесплатный проезд в общественном транспорте области и Санкт-Петербурга, внеочередное бесплатное социальное обслуживание, а также бесплатные услуги учреждений культуры.

Александр Дрозденко предложил проиндексировать выплаты детям войны и отменить ценз проживания в Ленобласти - На встрече губернатора Ленобласти с депутатами ЗакСобрания было предложено проиндексировать ежемесяч

К памятным датам предусмотрены дополнительные выплаты: 5 тысяч рублей ко Дню Победы и Дню освобождения Ленинграда от блокады, а также 10 тысяч рублей к юбилейным датам Победы.

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Ленобласть Александр Дрозденко ветераны Великой Отечественной войны ветераны ВОВ

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