17 июня на внеочередном пленарном заседании Законодательного собрания области депутаты приняли постановление о назначении даты выборов в региональный парламент восьмого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года.
Решение принято в строгом соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом № 77-оз «О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области». Согласно статье 5 областного закона, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования — на сегодняшний день до 20 сентября остаётся 94 дня.
«Назначение выборов – это всегда ответственный этап, знаковое событие для всей области. Жителям Ленинградской области предстоит выбрать депутатов восьмого созыва, которые будут работать над ключевыми задачами развития наших территорий в ближайшие пять лет. Мы рассчитываем на высокую гражданскую активность и ответственный подход избирателей. Все необходимые организационные меры для проведения честного и прозрачного волеизъявления уже прорабатываются совместно с Избирательной комиссией региона. Уверен, что достойные кандидаты, представляющие интересы людей, получат поддержку земляков», — отметил председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
Постановление уже подписано и в ближайшее время будет опубликовано в установленном порядке. С этого момента в Ленинградской области официально стартует избирательная кампания по выборам в региональный парламент.