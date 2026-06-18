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Новости Происшествия

Молодой вор украл украшения на 300 тысяч рублей в Ленобласти и убежал в Москву

Безработного 21-летнего мужчину задержали в Москве по подозрению в краже ювелирных украшений стоимостью 300 тысяч рублей из дачного дома на проспекте Герцена во Всеволожске.

В полицию 15 июня обратилась 49-летняя владелица дома. По предварительным данным, подозреваемый в период с 12 по 15 июня повредил окно на первом этаже, проник внутрь и похитил шкатулку и поднос с украшениями.

После задержания молодого человека доставили в Санкт-Петербург. В отношении него завели уголовное дело о краже в крупном размере с незаконным проникновением в жилище.

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05.02.2021
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Теги

Ленинградская область Всеволожск
Новости Социум

Житель Лужского района погасил долг по алиментам в 1,2 млн рублей

Житель Лужского района погасил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних сына и дочери в размере более 1,2 миллиона рублей после заключения контракта о прохождении военной службы. Об этом 18 июня сообщили в УФССП России по Ленинградской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины находилось у судебных приставов с 2022 года. По решению суда он должен был ежемесячно перечислять алименты, однако платил нерегулярно и не в полном объеме.

Должника дважды привлекали к административной ответственности и назначали ему по 50 часов обязательных работ. Мужчина не являлся для отбывания наказания, поэтому в отношении него дважды составляли протоколы. За каждое нарушение суд назначил ему по 3 суток административного ареста.

После принятых приставом мер мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и полностью выплатил задолженность. Он также предоставил сведения, необходимые для дальнейшего удержания текущих алиментов.

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Теги

Лужский район Ленинградская область

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