Безработного 21-летнего мужчину задержали в Москве по подозрению в краже ювелирных украшений стоимостью 300 тысяч рублей из дачного дома на проспекте Герцена во Всеволожске.

В полицию 15 июня обратилась 49-летняя владелица дома. По предварительным данным, подозреваемый в период с 12 по 15 июня повредил окно на первом этаже, проник внутрь и похитил шкатулку и поднос с украшениями.

После задержания молодого человека доставили в Санкт-Петербург. В отношении него завели уголовное дело о краже в крупном размере с незаконным проникновением в жилище.