Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260 ограничение с 08:00 до 19:00;
- км 44 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости с 08:00 до 19:00;
- км 657 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00;
- км 70-94 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах, полосы отвода;
- км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.
А-114 «Вологда»:
- км 331-531 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00;
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, скашивание травы;
- км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;
- км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, скашивание травы;
- км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, планировка обочин;
- км 55 (площадка отдыха) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 100-110 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы;
- км 47-125 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
- км 2-3 (мост р. Перовка) ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-48 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.
А-181 «Магистральная»:
- км 8-42 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-55 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, заливка швов;
- км 11-112 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, планировка обочин.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;
- км 23-24 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 33-34+транспортные развязки км 33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, скашивание травы;
- км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;
- км 37-78 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;
- км 37-72 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;
- км 77-78, км 74-75, км 70-71, км 66-68 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-72 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;
- км 46-70 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;
- км 75-76 (путепровод) ограничение скорости движения в сторону СПб с 10:00 до 20:00, ремонт деформационного шва;
- км 90-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень;
- км 79-146 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00;
- км 33-146 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 16-40 ограничение скорости движения с 09:00 до 20:00;
- км с 15 по 44 км ограничение скорости движения с 09:00 до 17:00, гидроизоляция деформационных швов (ИС);
- км 6 (Лужицы) ограничение скорости движения (прямой ход) с 09:00 до 18:00, устранение деформации СБО.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
- км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 08:00-17:00;
- км. 52 ограничение скорости движения на Кингисепп правая сторона с 08:00-17:00, замена секций барьерных ограждений;
Р-23 «Псков»:
- км 35-54 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 18.06.2026 с 22:00 до 19.06.2026 06:00, нанесение дорожной разметки;
- км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00;
- км 54-55 ограничение скорости движения на Псков правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч с 09:00-10:00, замена секций барьерных ограждений;
- км 52-51 ограничение скорости движения на СПб правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч с 10:00-11:00, замена секций барьерных ограждений;
- км 53 тр. разв. ограничение скорости движения до 50 км/ч съезд на СПб левая полоса с 11:00-17:00, замена секций барьерных ограждений;
- км 179-112-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00.