В ближайшую субботу, 20 июня, крепость XII века на берегу Волхова в Старой Ладоге станет площадкой для этнофестиваля «Купала на Ладожке».

Гостей ждёт вечер аутентичной музыки, старинных танцев и атмосферы глубокой древности. В программе — выступления группы DarkRiver с балладами на языках трубадуров, фолк-группы «Корела» с музыкой коренных народов Ленинградской области, а также мастер-классы по средневековым танцам от студий Fontanza и Saltatio Ego. Посетители смогут услышать звучание лютни, никельхарпы, волынки и колёсной лиры, а также научиться танцевать, как наши предки.

Фестиваль пройдёт 20 июня с 15:00 до 20:00 в крепости Старая Ладога. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.