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На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 19 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 19 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 19 июня - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: freepik

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260 ограничение с 08:00 до 19:00;

  • км 44 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости с 08:00 до 19:00;

  • км 657 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00;

  • км 70-94 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах, полосы отвода;

  • км 0-34 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

А-114 «Вологда»:

  • км 331-531 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00;

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, скашивание травы;

  • км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

  • км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, скашивание травы;

  • км 47-100 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, планировка обочин;

  • км 55 (площадка отдыха) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 100-110 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы;

  • км 47-125 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

  • км 2-3 (мост р. Перовка) ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 0-48 ограничение скорости движения с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

  • км 8-42 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 0-55 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, заливка швов;

  • км 11-112 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, планировка обочин.

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А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;

  • км 23-24 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 33-34+транспортные развязки км 33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, скашивание травы;

  • км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;

  • км 37-78 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;

  • км 37-72 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;

  • км 77-78, км 74-75, км 70-71, км 66-68 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

  • км 37-72 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;

  • км 46-70 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00;

  • км 75-76 (путепровод) ограничение скорости движения в сторону СПб с 10:00 до 20:00, ремонт деформационного шва;

  • км 90-100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень;

  • км 79-146 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00;                         

  • км 33-146 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • км 16-40 ограничение скорости движения с 09:00 до 20:00;

  • км с 15 по 44 км ограничение скорости движения с 09:00 до 17:00, гидроизоляция деформационных швов (ИС);

  • км 6 (Лужицы) ограничение скорости движения (прямой ход) с 09:00 до 18:00, устранение деформации СБО.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

  • км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления правая сторона с 08:00-17:00;

  • км. 52 ограничение скорости движения на Кингисепп правая сторона с 08:00-17:00, замена секций барьерных ограждений;

Р-23 «Псков»:

  • км 35-54 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 18.06.2026 с 22:00 до 19.06.2026 06:00, нанесение дорожной разметки;

  • км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00;

  • км 54-55 ограничение скорости движения на Псков правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч с 09:00-10:00, замена секций барьерных ограждений;

  • км 52-51 ограничение скорости движения на СПб правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч с 10:00-11:00, замена секций барьерных ограждений;

  • км 53 тр. разв. ограничение скорости движения до 50 км/ч съезд на СПб левая полоса  с 11:00-17:00, замена секций барьерных ограждений;

  • км 179-112-179 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00.

Теги

ограничено движение Ленобласть дороги
Для души Новости

В Старой Ладоге пройдёт этнофестиваль «Купала на Ладожке» с музыкой и танцами средневековья

В ближайшую субботу, 20 июня, крепость XII века на берегу Волхова в Старой Ладоге станет площадкой для этнофестиваля «Купала на Ладожке». 

Старая Ладога
Фото: lenobl

Гостей ждёт вечер аутентичной музыки, старинных танцев и атмосферы глубокой древности. В программе — выступления группы DarkRiver с балладами на языках трубадуров, фолк-группы «Корела» с музыкой коренных народов Ленинградской области, а также мастер-классы по средневековым танцам от студий Fontanza и Saltatio Ego. Посетители смогут услышать звучание лютни, никельхарпы, волынки и колёсной лиры, а также научиться танцевать, как наши предки.

Фестиваль пройдёт 20 июня с 15:00 до 20:00 в крепости Старая Ладога. Вход на мероприятие осуществляется по билетам в музей.

Теги

Купала на Ладожке Старая Ладога

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