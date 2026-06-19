Петербуржец в возрасте 20 лет предстанет перед судом по делу о публикации сообщений с призывами к террористической деятельности и оправданием нацизма.

По данным следствия, молодой человек с декабря 2023 года по апрель 2026 года размещал такие сообщения через личный аккаунт в мессенджере. В уголовном деле указано несколько эпизодов публикаций.

Расследование вел отдел по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Мужчину задержали сотрудники Следственного комитета совместно с пограничным управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После проверки его действий и сбора доказательств материалы уголовного дела направили в суд.