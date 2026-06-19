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Молодого петербуржца будут судить за посты в мессенджере

Петербуржец в возрасте 20 лет предстанет перед судом по делу о публикации сообщений с призывами к террористической деятельности и оправданием нацизма.

По данным следствия, молодой человек с декабря 2023 года по апрель 2026 года размещал такие сообщения через личный аккаунт в мессенджере. В уголовном деле указано несколько эпизодов публикаций.

Расследование вел отдел по Калининскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Мужчину задержали сотрудники Следственного комитета совместно с пограничным управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После проверки его действий и сбора доказательств материалы уголовного дела направили в суд.

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01.02.2026
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Банк России снизил ключевую ставку

Банк России 19 июня снизил ключевую ставку в девятый раз подряд — с 14,5% до 14,25%.

Банк России снизил ключевую ставку - Это девятое подряд снижение ставки.
Фото: Freepik.

«Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 14,25% годовых. Рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года», - говорится в заявлении.

Отметим, что цикл снижения ключевой ставки начался 6 июня 2025 года, тогда ЦБ опустил ставку с 21% до 20% годовых. В июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%.

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