Санкт-Петербург принял 12,5 миллиона туристов по итогам 2025 года, что на 7% больше показателя предыдущего года, сообщает «Бриф24».

Доходы туристической отрасли города за год увеличились на 15% и достигли 800 миллиардов рублей.

Развитие туристической инфраструктуры продолжается в нескольких районах Санкт-Петербурга. В Кронштадте завершается реализация проекта «Остров фортов», также город готовится к строительству курорта «Санкт-Петербург Марина».

Бывший следственный изолятор «Кресты» планируют преобразовать в общественно-деловой комплекс. Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Петербург также стал одним из лидеров России по развитию инклюзивного туризма. Городскую инфраструктуру адаптируют для отдыха маломобильных граждан.

Туристические возможности Петербурга представили в 19 российских городах, а также в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. В Смольном сообщили, что в городе продолжат создавать гостиничные кластеры, рекреационные зоны и другие объекты туристической инфраструктуры.