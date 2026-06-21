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Новости Социум

Поток туристов вырос на 7% в Петербурге

Санкт-Петербург принял 12,5 миллиона туристов по итогам 2025 года, что на 7% больше показателя предыдущего года, сообщает «Бриф24».

Доходы туристической отрасли города за год увеличились на 15% и достигли 800 миллиардов рублей.

Развитие туристической инфраструктуры продолжается в нескольких районах Санкт-Петербурга. В Кронштадте завершается реализация проекта «Остров фортов», также город готовится к строительству курорта «Санкт-Петербург Марина».

Бывший следственный изолятор «Кресты» планируют преобразовать в общественно-деловой комплекс. Соглашение о реализации проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Петербург также стал одним из лидеров России по развитию инклюзивного туризма. Городскую инфраструктуру адаптируют для отдыха маломобильных граждан.

Туристические возможности Петербурга представили в 19 российских городах, а также в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. В Смольном сообщили, что в городе продолжат создавать гостиничные кластеры, рекреационные зоны и другие объекты туристической инфраструктуры.

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Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Минпросвещения готовит новые стандарты работы детских садов

Обновленные рекомендации для дошкольных учреждений начнут действовать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью».

Документ вводит целый ряд рекомендаций: от музыкального репертуара и оформления пространств до методики проведения занятий с детьми. При этом конкретный перечень нововведений пока не приводится. 

Как пишет РБК, о планах внести изменения в стандарты работы дошкольных учреждений стало известно еще в феврале текущего года. Тогда Сергей Кравцов отметил, что ключевой задачей является усиление воспитательной составляющей. Кроме того, в рамках инициативы министерство планирует внедрить перечень игр и игрушек, которые должны способствовать гармоничному развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.

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Теги

Минпросвещения детские сады

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