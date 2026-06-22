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Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

Фигур
Фото: Freepik.

Александр Плющенко впервые прокомментировал критику после перехода в сборную Азербайджана. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявил, что не обращает внимания на негативные комментарии, поскольку близкие люди поддержали его решение.

«Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили – значит, никакого внимания ко мне нет», – сказал Александр Плющенко

О переходе фигуриста в сборную Азербайджана стало известно 21 мая. Некоторые СМИ утверждают, что ранее Евгений Плющенко неоднократно выступал против смены спортивного гражданства российскими спортсменами.

Однако самая известная цитата Евгения Плющенко от 3 октября 2022 года относилась прежде всего к нейтральному статусу и отказу от позиции России, а не буквально к переходу в другую сборную. И уже через несколько месяцев Плющенко сам допускал смену сборных для своих учеников.

Евгений Плющенко 3 октября 2022 года комментировал предложение главы МОК Томаса Баха допускать российских спортсменов в нейтральном статусе при условии дистанцирования от действий России.  

«Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия… ради поездки на Олимпиаду», – заявил Евгений Плющенко

Он подчеркнул тогда, что плохо относится к спортсменам, которые согласятся на такие условия, и утверждал, что лично знает атлетов и тренеров, готовых это сделать. То есть речь шла не о смене спортивного гражданства, а о выступлении россиян под нейтральным флагом и необходимости публично дистанцироваться от российской позиции.

Наоборот, смену спортивного гражданства Евгений Плющенко не осуждал.

Например, в феврале 2023 года после юниорского первенства России он пожаловался на необъективное, по его мнению, судейство воспитанников своей академии и допустил их переход в другие сборные.

«Если федерации не нужны мои спортсмены, то мы пойдем туда, где нужны», – сказал Евгений Плющенко

Плющенко говорил, что обсудил ситуацию с фигуристами и их родителями и ожидает переходов нескольких спортсменов в другие страны. Позже его воспитанницы Софья Самоделкина стала выступать за Казахстан, а Вероника Жилина начала оформлять переход в сборную Азербайджана.

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Александр Плющенко. евгений плющенко
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В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

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