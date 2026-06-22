Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета спасают 18-летнего молодого человека с ожогами почти 100% тела после ДТП с питбайком у деревни Буреги Старорусского округа Новгородской области.

Пациента доставили в отделение анестезиологии и реанимации СПбГПМУ 21 июня в 00:30 в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали сочетанную мотоциклетную травму и ожоги 3-4 степени, полученные после возгорания топлива на месте аварии.

У молодого человека также выявили открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом-вывих правой бедренной кости и другие тяжелые повреждения. Ректор университета взял лечение пациента под личный контроль.

По предварительным данным, 18-летний водитель питбайка и его 17-летняя пассажирка двигались по дороге в районе деревни Буреги, выехали на встречную полосу и столкнулись с Toyota Camry. После удара питбайк загорелся. Молодой человек и несовершеннолетняя пассажирка получили тяжелые ожоги.