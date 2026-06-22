weather 19.6°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / В Петербургском педиатрическом университете спасают юношу с ожогом тела почти 100%

Новости Происшествия Главное

В Петербургском педиатрическом университете спасают юношу с ожогом тела почти 100%

врач
Фото: Freepik.

Врачи Петербургского государственного педиатрического медицинского университета спасают 18-летнего молодого человека с ожогами почти 100% тела после ДТП с питбайком у деревни Буреги Старорусского округа Новгородской области.

Пациента доставили в отделение анестезиологии и реанимации СПбГПМУ 21 июня в 00:30 в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали сочетанную мотоциклетную травму и ожоги 3-4 степени, полученные после возгорания топлива на месте аварии.

У молодого человека также выявили открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом-вывих правой бедренной кости и другие тяжелые повреждения. Ректор университета взял лечение пациента под личный контроль.

По предварительным данным, 18-летний водитель питбайка и его 17-летняя пассажирка двигались по дороге в районе деревни Буреги, выехали на встречную полосу и столкнулись с Toyota Camry. После удара питбайк загорелся. Молодой человек и несовершеннолетняя пассажирка получили тяжелые ожоги.

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2875

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

Вам будет интересно
Производство алкоголя в Ленобласти и Петербурге сокращается
За 5 месяцев 2026 года выпуск спиртного в Санкт-Петербурге снизился на 5,37%, а в Ленинградской области – на 24,4%. В среднем по Северо-Западном...
22.06.2026
162

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 июня
На 11 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 июня

06:22 22.06.2026

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге
Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

09:09 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться