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У еще неоткрывшегося ресторана в Петербурге уже отсудили 405 млн рублей

Торговый центр «Невский центр» в Санкт-Петербурге взыскал с арендатора неоткрывшегося ресторана 407 миллионов рублей задолженности, штрафов и убытков.

Договор аренды заключили для открытия гастрономического пространства, которое должно было начать работу в здании в августе 2023 года. Ресторан не открылся и до установленного срока 7 августа 2025 года.

Иск о взыскании задолженности «Невский центр» подал в суд в декабре 2025 года. Изначально торговый центр требовал 287,5 миллиона рублей, из которых 236 миллионов рублей приходились на последствия несвоевременного открытия заведения.

Позднее компания пересчитала требования и увеличила сумму до 407 миллионов рублей. Суд утвердил изменения в марте 2026 года. В итоговую сумму вошли задолженность по аренде, штрафы и убытки.

Генеральный директор компании сообщил, что проект мог сорваться из-за финансовых проблем арендатора. Стороны пытались договориться, однако достигнутые условия неоднократно нарушались.

Сейчас «Невский центр» ожидает добровольной выплаты задолженности. При отсутствии платежа компания сможет начать принудительное взыскание.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" - Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете. 

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.

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Гатчинский округ ремонт дорог

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