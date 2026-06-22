Торговый центр «Невский центр» в Санкт-Петербурге взыскал с арендатора неоткрывшегося ресторана 407 миллионов рублей задолженности, штрафов и убытков.

Договор аренды заключили для открытия гастрономического пространства, которое должно было начать работу в здании в августе 2023 года. Ресторан не открылся и до установленного срока 7 августа 2025 года.

Иск о взыскании задолженности «Невский центр» подал в суд в декабре 2025 года. Изначально торговый центр требовал 287,5 миллиона рублей, из которых 236 миллионов рублей приходились на последствия несвоевременного открытия заведения.

Позднее компания пересчитала требования и увеличила сумму до 407 миллионов рублей. Суд утвердил изменения в марте 2026 года. В итоговую сумму вошли задолженность по аренде, штрафы и убытки.

Генеральный директор компании сообщил, что проект мог сорваться из-за финансовых проблем арендатора. Стороны пытались договориться, однако достигнутые условия неоднократно нарушались.

Сейчас «Невский центр» ожидает добровольной выплаты задолженности. При отсутствии платежа компания сможет начать принудительное взыскание.