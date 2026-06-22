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Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 23 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 35-42 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

 М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км тр.р.658(развязка) ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения;

км 597-600 ограничение скорости движения в сторону СПб с 10:00 до 17:00, содержание ЛОС.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, обочина, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 514,531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт проезжей части;

км 529 ограничение скорости движения в направлении Вологды с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины;

км 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт проезжей части;

км 9,10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, обочина, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, уборка песка и смета с асфальтобетонного покрытия механическим способом (ПУМ);

км 26 обратный ход, ограничение скорости движения с 08:00- 18:00, устранение деформации СБО.

 А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта у шумозащитного экрана;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт забора от диких животных;

подъезд к г. Выборг №1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, планировка обочин;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 33-34 + транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт водоприемных решеток;

км 27-28+транспортная развязка км 27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 39-41, 41-42, 62-63, 68-70 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 90-126 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин битумом;

км 140-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 109-114 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 55-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение эл. питания для чистки изоляции и техобслуживания ТП-(трансформаторная подстанция) и ШНО-(шкаф наружного освещения) поочерёдно;

км 22-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 49-31 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 22.06.2026 22:00 по 23.06.2026 07:00, нанесение дорожной разметки.

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. очистка обочины.

км 179-112-179 ограничение скорости движения в оба направления, обочина, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

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Теги

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" ограничения движения
Новости Социум

Названы регионы, где неработающие пенсионеры получают больше ₽30 тысяч в месяц

В 13 регионах страны средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей.

В мае средняя пенсия у неработающих пенсионеров в 13 регионах России превысила 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Самые высокие пенсии у этой категории пенсионеров фиксируются на Чукотке — 44 069 тысяч рублей. Затем следуют Ненецкий автономный округ (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля), Магаданская область (39 242 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля).

В первую десятку также вошли Сахалин (35 118 рублей), Мурманская область (35 655 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей), Якутия (34 640 рублей) и Республика Коми (33 011 рублей).

Замыкает топ Хабаровский край (30 229 рублей), Карелия (31 786 рублей) и Архангельская область (32 654 рубля).

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Теги

Пенсия неработающие пенсионеры

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