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Новости Происшествия

В Петербурге задержан курьер мошенников, забравший у пенсионера более 8,6 млн рублей

Против помощника аферистов возбудили уголовное дело.

В Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который оставил 76-летнего пенсионера без крупной суммы накоплений.

Факт мошенничества против местного жителя произошел еще в январе текущего года. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения на сохранение. Доверчивый мужчина в течение нескольких дней отдавал наличные в рублях и иностранной валюте, в результате чего лишился более 8,6 миллионов рублей. по данному факту было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след подозреваемого — 34-летнего жителя Петербурга, выполнявшего роль курьера. В настоящий момент задержанный находится под стражей. Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных эпизодов.

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