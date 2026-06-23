Против помощника аферистов возбудили уголовное дело.

В Петербурге задержали 34-летнего мужчину, который оставил 76-летнего пенсионера без крупной суммы накоплений.

Факт мошенничества против местного жителя произошел еще в январе текущего года. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных ведомств, убедили его передать свои сбережения на сохранение. Доверчивый мужчина в течение нескольких дней отдавал наличные в рублях и иностранной валюте, в результате чего лишился более 8,6 миллионов рублей. по данному факту было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след подозреваемого — 34-летнего жителя Петербурга, выполнявшего роль курьера. В настоящий момент задержанный находится под стражей. Сейчас правоохранители проверяют причастность фигуранта к совершению аналогичных эпизодов.