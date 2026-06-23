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Новости Социум

Жертвам хищений с карт разрешили подавать в суд по месту жительства

Соответствующий закон приняла Госдума.

В России приняли закон, позволяющий пострадавшим от хищения средств с карт подавать иски по месту своего жительства. Документ в финальном чтении одобрила Госдума.

Согласно принятым поправкам в статью 29 Гражданского процессуального кодекса, потерпевшие, лишившиеся средств в результате действий аферистов, теперь имеют право выбора подсудности. Так, иски к владельцам счетов, использованных для вывода украденных денег, могут быть поданы как по месту жительства истца, так и по месту расследования уголовного дела.

Новая норма распространяется на случаи, когда дело уже возбуждено, в том числе при его приостановлении, а также в ситуациях, если гражданский иск не был разрешен в рамках уголовного процесса.

Ранее пострадавшим зачастую приходилось обращаться в суды по месту нахождения ответчика, что затрудняло процесс разбирательства.

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