Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 42-47 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 658 (тр. развязка) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 659-642 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена световозвращающих элементов на силовом барьерном ограждении.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-34-0 ограничение скорости движения в оба направления, обочина, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

км 70-94-70 ограничение скорости движения в оба направления, обочина, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах.

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы, с вывозом смета.

км 71-99-71 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта у шумозащитного экрана;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт забора от диких животных;

подъезд к г. Выборг №1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта у бордюрного камня, очистка тротуаров;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 2-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 16-15+транспортная развязка км 15 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 63-61, км 42-41, км 40-38, км 38-37(тех. разворот) ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения;

км 80-86 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, нанесение вертикальной разметки на бортовой камень;

км 120-127 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, заливка трещин битумом;

км 112-116 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 140-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 2-34 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, поиск короткого замыкания на линии освещения, замена ламп, юстировка опоры освещения;

км 55-74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, отключение эл. питания для чистки изоляции и техобслуживания ТП-(трансформаторная подстанция) и ШНО-(шкаф наружного освещения) поочерёдно;

км 0-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, обочина, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода.