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Мужчина погиб при пожаре в Волхове

Мужчина погиб при пожаре в одноэтажном рубленом доме на 27-й линии СНТ «Южное» в Волхове.

Огонь распространился на припаркованный рядом автомобиль и сарай, а также повредил стены двух соседних строений. Сотрудники 60-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание на площади 88 квадратных метров.

При разборе конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. Информация о других пострадавших уточняется. Причиной пожара могли стать нарушение работы электросети либо несоблюдение правил эксплуатации печного отопления.  

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Волхов Ленинградская область пожар
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По данным Минобороны, БПЛА уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мужчина погиб 23 июня при атаке беспилотника на хутор Приветный в Вейделевском округе Белгородской области. Женщина получила осколочное ранение спины. Мужчина пострадал при ударе беспилотника по автомобилю в селе Александровка Шебекинского округа. Две женщины получили акубаротравмы в Грайвороне и поселке Уразово Валуйского округа. Еще один мужчина получил осколочное ранение в поселке Пролетарский Ракитянского округа.

Силы ПВО обнаружили и уничтожили 21 беспилотник в Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Семь беспилотников уничтожили ночью над Калужской областью. Предварительно, люди не пострадали, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Несколько беспилотников сбили над промышленным предприятием в Оренбурге. Пострадавших нет, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Один беспилотник уничтожили в пригороде Пензы. По данным губернатора Олега Мельниченко, пострадавших и разрушений нет.

Около трех десятков беспилотников нейтрализовали в двух городах и пяти районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Один беспилотник сбили над Смоленской областью. Люди не пострадали, здания и объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин.

Силы ПВО уничтожили 10 беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировано, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Один беспилотник ликвидировали на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили 14 беспилотников над Севастополем. В результате атаки на энергетическую инфраструктуру город остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Детские сады Севастополя 24 июня работают в особом режиме. Движение троллейбусов скорректировали из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Маршруты №35, №41, №75, №84 и №129 отменили, улицу Чернореченскую частично перекрыли.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Сочи, Краснодара, Калуги, Тамбова, Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Геленджика и Орска. Аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы по согласованию.

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