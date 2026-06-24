Четыре минуты ежедневных упражнений могут улучшить состояние здоровья и увеличить продолжительность активной жизни, заявил профессор медицины Университета штата Пенсильвания Кристофер Скиаманна.

По версии врача, короткие тренировки способны приносить заметную пользу даже людям, которые ранее практически не занимались физическими упражнениями. Люди старше 65 лет, уделявшие упражнениям не менее четырех минут в день, уже через 12 недель лучше удерживали равновесие и легче вставали со стула.

Эти показатели отражают способность человека сохранять подвижность в пожилом возрасте и считаются важными признаками здорового старения.

«Главная цель – помочь человеку перейти от полного отсутствия активности хотя бы к небольшому ее количеству», – отметил Кристофер Скиаманна.

Для развития силы не всегда требуются продолжительные занятия в спортзале. Наибольшую пользу человеку могут принести первые минуты тренировки при условии, что упражнения выполняются регулярно, а нагрузка повышается постепенно.