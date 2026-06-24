Фестиваль скорости, музыки и автомобилей «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» пройдет 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Одной из главных частей программы станет выставка «Автокультура», посвященная теме «Большое путешествие». Посетителям представят около 200 редких и классических автомобилей, связанных с историей путешествий, автоспорта и жизни за рулем.

В экспозицию войдут разные версии Porsche 911, раллийные Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth и Lancia Delta Integrale, суперкары Ferrari и Lamborghini 1980–1990-х годов, американские автомобили 1960-х годов и советские гоночные машины.

Гости смогут воспользоваться аудиогидом и узнать, как представленные автомобили участвовали в ралли, марафонах и известных соревнованиях, включая гонку Монте-Карло и Camel Trophy.

Несколько раз в день машины будут участвовать в дефиле по ковровой дорожке. Ведущие расскажут об истории каждой модели. Организаторы также проведут большой автомобильный парад по трассе автодрома.

В лектории выступят автомобильные эксперты, гонщики, историки и коллекционеры. Они расскажут о развитии автоспорта, машинах, вошедших в историю, и формировании культуры автомобильных путешествий.

Марафон «1000 километров Игора Драйв» продолжительностью более восьми часов состоится 18 июля. В этот же день пройдут заезды RDS OPEN, а финалы соревнований запланированы на 19 июля. В программу также войдут гонки Кубка GT и этапы соревнований по дрифту.

Проект «Медиа Гонки 2026» впервые проведут в рамках фестиваля. Блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss попробуют свои силы в дрифте, дрэг-рейсинге и заездах на болидах «Формулы-4».

Полина Гагарина выступит на сцене фестиваля 18 июля. Музыкальную программу 19 июля продолжат Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры».

Для посетителей также подготовят шоу дрэгстеров, экскурсии в боксы гоночных команд, зоны активности, фудкорты, фотозоны и площадки для семейного отдыха.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Дети младше 6 лет смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослых.