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Новости Социум

На вокзалах Петербурга в 2026 году побывало почти 15 млн человек

Вокзалы Санкт-Петербурга обслужили 14,9 миллиона пассажиров с января по май 2026 года, сообщает «МК в Питере».

Пригородными поездами за пять месяцев воспользовались 10,8 миллиона человек, а поезда дальнего следования выбрали почти 5 миллионов пассажиров.

Лидерами по пассажиропотоку стали Московский и Балтийский вокзалы, каждый из которых обслужил по 3,8 миллиона человек. Финляндский вокзал принял 3,2 миллиона пассажиров, Витебский – 2 миллиона, а Ладожский – 988 тысяч человек.

Вокзалы Петербурга с января по апрель обслужили около 11,3 миллиона пассажиров. Пригородными поездами за этот период воспользовались более 8,1 миллиона человек, а поездами дальнего следования – свыше 3,1 миллиона.

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24.06.2026
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21 социальный проект из Ленобласти получил гранты Президентского фонда на сумму более 40 млн рублей

По итогам второго конкурса 2026 года Фонд президентских грантов поддержал 21 социальный проект из Ленинградской области. Общая сумма выделенных средств превысила 40 миллионов рублей. С учётом первого конкурса в этом году некоммерческие организации региона привлекли уже более 118 миллионов рублей.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко назвал это серьёзным результатом, за которым стоит система поддержки НКО в регионе, работа команд, экспертов и вера в проекты. Все инициативы, по его словам, направлены на реальную пользу для людей и развитие области: поддержка участников СВО и их семей, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культуры и истории, доступный туризм, семейные проекты, экология и профориентация.

Глава региона особо отметил, что среди победителей немало тех, кто получил федеральный грант впервые. Одна из таких побед — проект «Собакотерапия 2.0» от АНО «Социальная кинологическая помощь», которым руководит выпускник программы «Герои добрых дел», ветеран СВО Александр Власенко.

«Это доказательство того, что поддержка участников СВО не ограничивается словами: мы учим и помогаем выходить на федеральный уровень», — подчеркнул Дрозденко.

Он также напомнил, что комитет общественных коммуникаций сопровождает НКО на всех этапах, чтобы таких побед становилось больше. Тем, кого победа в этот раз обошла стороной, губернатор посоветовал не опускать руки: приём заявок на региональный конкурс продолжается.

«Доработайте проект и пробуйте вновь. Мы верим в вас», — добавил Александр Дрозденко.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

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