Правила провоза багажа в петербургском метро могут изменить, чтобы студенты и профессиональные музыканты могли перевозить виолончели в футлярах, сообщает «МК в Питере».

Инициативу обсудили на заседании комиссии по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Представители музыкального сообщества рассказали о сложностях при проходе в метро с крупногабаритными инструментами.

Действующие нормы ограничивают размеры ручной клади и багажа, поэтому виолончели в футлярах часто не соответствуют установленным требованиям. По итогам обсуждения депутаты решили обратиться к вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллу Полякову с предложением скорректировать правила пользования метрополитеном.

Одним из вариантов может стать платный провоз багажа увеличенных размеров. Новые правила позволят музыкантам свободно пользоваться городским метро вместе с инструментами.