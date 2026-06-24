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Новые правила для провоза виолончелей в метро рассмотрят в Петербурге

Правила провоза багажа в петербургском метро могут изменить, чтобы студенты и профессиональные музыканты могли перевозить виолончели в футлярах, сообщает «МК в Питере».

Инициативу обсудили на заседании комиссии по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Представители музыкального сообщества рассказали о сложностях при проходе в метро с крупногабаритными инструментами.

Действующие нормы ограничивают размеры ручной клади и багажа, поэтому виолончели в футлярах часто не соответствуют установленным требованиям. По итогам обсуждения депутаты решили обратиться к вице-губернатору Санкт-Петербурга Кириллу Полякову с предложением скорректировать правила пользования метрополитеном.

Одним из вариантов может стать платный провоз багажа увеличенных размеров. Новые правила позволят музыкантам свободно пользоваться городским метро вместе с инструментами.

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Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей

С 1 июля 2026 года в Петербурге и Ленобласти вступят в силу обновленные условия семейной ипотеки.

Лимит по семейной ипотеке в Ленобласти и Петербурге повысят до 18 млн рублей - Программа станет дифференцированной в зависимости от числа детей.
Фото: freepik

Согласно проекту правил, предельный размер кредита будет зависеть от количества детей в семье: для семей с одним ребенком - 12 млн рублей, с двумя детьми - 15 млн рублей, с тремя и более детьми - 18 млн рублей. Об этом сообщили «Известия».

В остальных регионах России лимиты будут ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн - с двумя и до 10 млн рублей - с тремя и более детьми.

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