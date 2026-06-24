Новорожденного мальчика с тяжелым врожденным пороком – правосторонней диафрагмальной грыжей – спасли врачи Педиатрического университета в Санкт-Петербурге. При этой патологии внутренние органы сдавливали легкие ребенка и мешали их развитию. Диагноз поставили еще во время беременности.

После рождения мальчика по имени Лев подключили к аппарату ЭКМО, который временно заменяет работу сердца и легких. Уже на вторые сутки жизни врачи провели сложную операцию, не отключая ребенка от аппарата.

Хирурги установили специальный протез, заменивший отсутствующую часть диафрагмы. После операции мальчик провел девять суток на ЭКМО, а затем начал самостоятельно дышать.

Сейчас ребенок продолжает лечение и идет на поправку, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета Санкт-Петербурга.