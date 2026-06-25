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Фарфоровский мост в Петербурге предложено включить в реестры наследия

Международный комитет по сохранению индустриального наследия TICCIH поддержал сохранение Фарфоровского моста в Санкт-Петербурге и допустил его включение в международные реестры промышленного наследия.

Обращения направили в органы власти, профильные ведомства и организации, занимающиеся охраной памятников, сообщает «Петроград».

Представители TICCIH считают, что утрата исторического путепровода станет серьезным ударом по индустриальному наследию Петербурга. Железнодорожные сооружения начала XX века, по мнению специалистов, представляют ценность не только как инженерные объекты, но и как часть истории города.

Фарфоровский мост соединяет территории Фрунзенского и Невского районов. Путепровод построили в 1910 году над железнодорожными путями станции Фарфоровская.

Позднее власти начали продвигать проект новой переправы. Градозащитники пытались добиться признания исторического путепровода объектом культурного наследия через обращения в КГИОП и судебные разбирательства.

Рядом с Фарфоровским мостом продолжается строительство нового Цимбалинского путепровода для высокоскоростной магистрали. Дальнейшая судьба исторического сооружения пока не определена.

Международные эксперты призвали рассмотреть варианты сохранения Фарфоровского моста и включения его в реестры промышленного наследия.

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11.05.2026
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Петербурженка забрала чужой смартфон и ключи на Витебском вокзале

Петербурженку заподозрили в краже мобильного телефона и связки ключей у 54-летнего мужчины на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге. Ущерб составил около 24 тысяч рублей.

По данным транспортной полиции, мужчина положил личные вещи на ленту интроскопа во время досмотра, после чего направился на личный осмотр. Следовавшая за ним 57-летняя женщина заметила оставленные без присмотра телефон и ключи. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, подозреваемая забрала чужие вещи и покинула вокзал.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть транспортной полиции. В отношении женщины завели уголовное дело по статье о краже. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

На время расследования подозреваемой назначили обязательство о явке к следователю.

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Витебский вокзал Санкт-Петербург

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