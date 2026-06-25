Международный комитет по сохранению индустриального наследия TICCIH поддержал сохранение Фарфоровского моста в Санкт-Петербурге и допустил его включение в международные реестры промышленного наследия.

Обращения направили в органы власти, профильные ведомства и организации, занимающиеся охраной памятников, сообщает «Петроград».

Представители TICCIH считают, что утрата исторического путепровода станет серьезным ударом по индустриальному наследию Петербурга. Железнодорожные сооружения начала XX века, по мнению специалистов, представляют ценность не только как инженерные объекты, но и как часть истории города.

Фарфоровский мост соединяет территории Фрунзенского и Невского районов. Путепровод построили в 1910 году над железнодорожными путями станции Фарфоровская.

Позднее власти начали продвигать проект новой переправы. Градозащитники пытались добиться признания исторического путепровода объектом культурного наследия через обращения в КГИОП и судебные разбирательства.

Рядом с Фарфоровским мостом продолжается строительство нового Цимбалинского путепровода для высокоскоростной магистрали. Дальнейшая судьба исторического сооружения пока не определена.

Международные эксперты призвали рассмотреть варианты сохранения Фарфоровского моста и включения его в реестры промышленного наследия.