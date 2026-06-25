Фельдшер Волосовской подстанции скорой помощи Елена Крылова вместе с напарницей спасла провалившегося под лед рыбака в Вологодской области в начале апреля 2007 года.

Автомобиль скорой помощи удалось оставить только у берега. Медикам пришлось пройти около двух километров пешком до места, где находился пострадавший. Вытаскивать мужчину со льда фельдшерам помогли рыбак и местный житель, который принес веревку. Спасенный находился в сильно возбужденном состоянии, поэтому первую помощь ему оказали прямо на месте.

После этого мужчину доставили к автомобилю скорой помощи, согрели и госпитализировали. Пациент выжил.

«Максимально быстро, как могли, втроем доставили мужчину в машину скорой помощи, согрели, эвакуировали в больницу, с ним все было хорошо. Правда, он обещал жениться на моей напарнице, но слово не сдержал Она не была в обиде, - главное, что пациент жив и здоров!» - рассказала фельдшер скорой помощи Волосовской подстанции Елена Крылова.

Елена Крылова получила диплом в 1994 году и начала работать фельдшером в сельской местности. На скорой помощи она трудится около 20 лет.

Самыми тяжелыми в профессии фельдшер назвала случаи, когда спасти пациента уже невозможно. Справляться со сложными вызовами медикам помогают взаимопонимание внутри бригады и благодарность пациентов.