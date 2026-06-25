weather 19.5°
$ 74.77
85.18

Главная / Новости / Фельдшер из Ленобласти поделилась историей о спасении рыбака, провалившегося под лед в Вологодской области

Новости Социум

Фельдшер из Ленобласти поделилась историей о спасении рыбака, провалившегося под лед в Вологодской области

Фельдшер Волосовской подстанции скорой помощи Елена Крылова вместе с напарницей спасла провалившегося под лед рыбака в Вологодской области в начале апреля 2007 года.

Автомобиль скорой помощи удалось оставить только у берега. Медикам пришлось пройти около двух километров пешком до места, где находился пострадавший. Вытаскивать мужчину со льда фельдшерам помогли рыбак и местный житель, который принес веревку. Спасенный находился в сильно возбужденном состоянии, поэтому первую помощь ему оказали прямо на месте.

После этого мужчину доставили к автомобилю скорой помощи, согрели и госпитализировали. Пациент выжил.

«Максимально быстро, как могли, втроем доставили мужчину в машину скорой помощи, согрели, эвакуировали в больницу, с ним все было хорошо. Правда, он обещал жениться на моей напарнице, но слово не сдержал Она не была в обиде, - главное, что пациент жив и здоров!» - рассказала фельдшер скорой помощи Волосовской подстанции Елена Крылова.

Елена Крылова получила диплом в 1994 году и начала работать фельдшером в сельской местности. На скорой помощи она трудится около 20 лет.

Самыми тяжелыми в профессии фельдшер назвала случаи, когда спасти пациента уже невозможно. Справляться со сложными вызовами медикам помогают взаимопонимание внутри бригады и благодарность пациентов.

Вам будет интересно
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на за...
11.05.2026
1214

Теги

Ленинградская область
Новости Социум Главное

Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

Вам будет интересно
Эксперты назвали излюбленные места клещей для поиска жертв
ГКУ Мособлпожспас: клещи чувствуют жертву за 10 метров.Клещи часто обитают рядом с обочинами дорог и в лесистой местности. При этом свою жертву пара...
16.06.2026
488

Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи роспотребнадзор

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться